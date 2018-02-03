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Шальке-04 - Вердер

03.02.2018, Суббота, 17:30 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Германия. Бундеслига, 21 тур Шальке-04 - Вердер
Германия. Бундеслига (2017/2018)
4 тур
16 сентября, суббота 16:30 Вердер 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2016/2017)
27 тур
4 апреля, вторник 21:00 Вердер 3:0 Шальке-04
10 тур
6 ноября, воскресенье 19:30 Шальке-04 3:1 Вердер
Германия. Бундеслига (2015/2016)
18 тур
24 января, воскресенье 19:30 Шальке-04 1:3 Вердер
1 тур
15 августа, суббота 16:30 Вердер 0:3 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2014/2015)
22 тур
21 февраля, суббота 17:30 Шальке-04 1:1 Вердер
5 тур
23 сентября, вторник 22:00 Вердер 0:3 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2013/2014)
29 тур
5 апреля, суббота 17:30 Вердер 1:1 Шальке-04
12 тур
9 ноября, суббота 18:30 Шальке-04 3:1 Вердер
Германия. Бундеслига (2012/2013)
28 тур
6 апреля, суббота 17:30 Вердер 0:2 Шальке-04
11 тур
10 ноября, суббота 18:30 Шальке-04 2:1 Вердер
Германия. Бундеслига (2011/2012)
34 тур
5 мая, суббота 17:30 Вердер 2:3 Шальке-04
17 тур
17 декабря, суббота 21:30 Шальке-04 5:0 Вердер
Германия. Бундеслига (2010/2011)
30 тур
16 апреля, суббота 20:30 Вердер 1:1 Шальке-04
13 тур
20 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 4:0 Вердер
Германия. Бундеслига (2009/2010)
33 тур
1 мая, суббота 17:30 Шальке-04 0:2 Вердер
16 тур
12 декабря, суббота 20:30 Вердер 0:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2008/2009)
19 тур
7 февраля, суббота 17:30 Шальке-04 1:0 Вердер
2 тур
23 августа, суббота 17:30 Вердер 1:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2007/2008)
28 тур
12 апреля, суббота 17:30 Вердер 5:1 Шальке-04
11 тур
27 октября, суббота 17:30 Шальке-04 1:1 Вердер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 3 февраля 2018, 19:33

    гол этого убогого хохляры не принес нечего хорошего ! как он вообще одевает футболку где написано газпром? он же раньше очень уж сильно писал геть москали !! )))))

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