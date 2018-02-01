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    АПЛ. «Челси» разгромно проиграл дома, «Эвертон» победил в 1000 матче Эллардайса и другие результаты

    «Челси» в матче 25 тура английской Премьер-лиги уступил «Борнмуту» со счетом 0:3. Голы на счету Каллума Уилсона, Джуниора Станисласа и Натана Аке.

    Лондонский клуб с 50 очками остался на третьем месте в турнирной таблице. «Вишни» набрали 28 очков и поднялись на 10 строчку.

    «Эвертон» в параллельной встрече обыграл «Лестер» со счетом 2:1. Тео Уолкотт оформил дубль, Джейми Варди реализовал пенальти. Главный тренер «ирисок» Сэм Эллардайс провел 1000 матч в статусе тренера английских клубов во всех турнирах.

    Матчи «Ньюкасл»«Бернли» и «Саутгемптон»«Брайтон» завершились со счетом 1:1.

    Англия. Премьер-лига. 25 тур

    Ньюкасл – Бернли – 1:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ласселлс, 65; 1:1 – Лонг, 85 (в свои ворота).

    Незабитые пенальти: Хоселу, 34 – нет.

    Саутгемптон – Брайтон & Хов Альбион – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мюррей, 14 (с пенальти); 1:1 – Стивенс, 64.

    Челси – Борнмут – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Уилсон, 51; 0:2 – Станислас, 64; 0:3 – Аке, 67.

    Эвертон – Лестер Сити – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Уолкотт, 25; 2:0 – Уолкотт, 39; 2:1 – Варди, 71 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.02.2018 00:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 февраля 2018, 09:24

      Не ожидал,да ещё 0:3.Смотрел беспомощный МЮ и плевался,лучше бы Челси показали.

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 1 февраля 2018, 08:48

      Челси дал жару

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 1 февраля 2018, 07:40

      Сливают Конте, ведь та смс Косте и весь тот конфликт уничтожил его как тренера в Челси. Ждем Леню у аристократов, сезон уже провальный и хуже от Лени уже не будет.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 февраля 2018, 06:26

      Челси продул и это радует.

      1
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 1 февраля 2018, 03:18

      За что эти кривоногие в Челси получают такие зарплаты .

      1
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 1 февраля 2018, 03:08

      Позорище , однозначно идет слив очередного тренера игроками .

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 1 февраля 2018, 01:12

      мне тут болелы челси писали мол челси так хорошо играет против барсы и мол пройдите сначала нас когда мол в статье месси даже за соперника челси не посчитал )))) почему ? результат матча с борнмутом у себя дома все говорит сам за себя ! челси играл раньше хорошо потому что были чех, терри, иванович, лэмпард ну и конечно сам вождь Дрогба ! а что есть у челси сейчас? мората? пфффф !

      -1
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      Рейтинг: +1055

      3ton > dinar7777dinar 1 февраля 2018, 07:29

      Там самый слабый состав при Абрамовиче.Ща мертвого Жиру купили. Оруууу

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > dinar7777dinar 1 февраля 2018, 20:14

      Прошлом году Челси был лидером группы,тогда не играл чех,лэмпард,дрогба, а что я тебя лечу,иди к своим барсукам

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