АПЛ. «Челси» разгромно проиграл дома, «Эвертон» победил в 1000 матче Эллардайса и другие результаты

«Челси» в матче 25 тура английской Премьер-лиги уступил «Борнмуту» со счетом 0:3. Голы на счету Каллума Уилсона, Джуниора Станисласа и Натана Аке.

Лондонский клуб с 50 очками остался на третьем месте в турнирной таблице. «Вишни» набрали 28 очков и поднялись на 10 строчку.

«Эвертон» в параллельной встрече обыграл «Лестер» со счетом 2:1. Тео Уолкотт оформил дубль, Джейми Варди реализовал пенальти. Главный тренер «ирисок» Сэм Эллардайс провел 1000 матч в статусе тренера английских клубов во всех турнирах.

Матчи «Ньюкасл» – «Бернли» и «Саутгемптон» – «Брайтон» завершились со счетом 1:1.

Англия. Премьер-лига. 25 тур

Ньюкасл – Бернли – 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Ласселлс, 65; 1:1 – Лонг, 85 (в свои ворота).

Незабитые пенальти: Хоселу, 34 – нет.

Саутгемптон – Брайтон & Хов Альбион – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мюррей, 14 (с пенальти); 1:1 – Стивенс, 64.

Челси – Борнмут – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Уилсон, 51; 0:2 – Станислас, 64; 0:3 – Аке, 67.

Эвертон – Лестер Сити – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Уолкотт, 25; 2:0 – Уолкотт, 39; 2:1 – Варди, 71 (с пенальти).

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