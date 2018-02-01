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  • АПЛ. «Челси» разгромно проиграл дома, «Эвертон» победил в 1000 матче Эллардайса и другие результаты

АПЛ. «Челси» разгромно проиграл дома, «Эвертон» победил в 1000 матче Эллардайса и другие результаты

1 февраля 2018, 00:37
10

«Челси» в матче 25 тура английской Премьер-лиги уступил «Борнмуту» со счетом 0:3. Голы на счету Каллума Уилсона, Джуниора Станисласа и Натана Аке.

Лондонский клуб с 50 очками остался на третьем месте в турнирной таблице. «Вишни» набрали 28 очков и поднялись на 10 строчку.

«Эвертон» в параллельной встрече обыграл «Лестер» со счетом 2:1. Тео Уолкотт оформил дубль, Джейми Варди реализовал пенальти. Главный тренер «ирисок» Сэм Эллардайс провел 1000 матч в статусе тренера английских клубов во всех турнирах.

Матчи «Ньюкасл»«Бернли» и «Саутгемптон»«Брайтон» завершились со счетом 1:1.

Англия. Премьер-лига. 25 тур

Ньюкасл – Бернли – 1:1 (0:0)

Гол: 1:0 – Ласселлс, 65; 1:1 – Лонг, 85 (в свои ворота).

Незабитые пенальти: Хоселу, 34 – нет.

Саутгемптон – Брайтон & Хов Альбион – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мюррей, 14 (с пенальти); 1:1 – Стивенс, 64.

Челси – Борнмут – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Уилсон, 51; 0:2 – Станислас, 64; 0:3 – Аке, 67.

Эвертон – Лестер Сити – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Уолкотт, 25; 2:0 – Уолкотт, 39; 2:1 – Варди, 71 (с пенальти).

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ньюкасл Бернли Саутгемптон Брайтон Челси Борнмут Эвертон Лестер
Комментарии (10)
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dinar7777dinar
1517436726
мне тут болелы челси писали мол челси так хорошо играет против барсы и мол пройдите сначала нас когда мол в статье месси даже за соперника челси не посчитал )))) почему ? результат матча с борнмутом у себя дома все говорит сам за себя ! челси играл раньше хорошо потому что были чех, терри, иванович, лэмпард ну и конечно сам вождь Дрогба ! а что есть у челси сейчас? мората? пфффф !
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Spartanez 300
1517443702
Позорище , однозначно идет слив очередного тренера игроками .
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Spartanez 300
1517444287
За что эти кривоногие в Челси получают такие зарплаты .
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kykyi
1517455596
Челси продул и это радует.
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InterMilLano1908
1517460026
Сливают Конте, ведь та смс Косте и весь тот конфликт уничтожил его как тренера в Челси. Ждем Леню у аристократов, сезон уже провальный и хуже от Лени уже не будет.
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ALeX-161-rus
1517464120
Челси дал жару
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Gullit 76
1517466280
Не ожидал,да ещё 0:3.Смотрел беспомощный МЮ и плевался,лучше бы Челси показали.
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