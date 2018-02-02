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Челси - Борнмут

31.01.2018, Среда, 22:45 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Англия. Премьер-лига, 25 тур Челси - Борнмут
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/4 финала
20 декабря, среда 22:45 Челси 2:1 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
10 тур
28 октября, суббота 19:30 Борнмут 0:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
32 тур
8 апреля, суббота 19:30 Борнмут 1:3 Челси
18 тур
26 декабря, понедельник 18:00 Челси 3:0 Борнмут
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
35 тур
23 апреля, суббота 17:00 Борнмут 1:4 Челси
15 тур
5 декабря, суббота 20:30 Челси 0:1 Борнмут
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 1 февраля 2018, 16:01

    пипец... сдали матч, что-ли???

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    Рейтинг: +1974

    android-uz 1 февраля 2018, 09:22

    кэф 10,5 !!!
    повезло же кому-то )))

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 1 февраля 2018, 01:09

    Это что договорняк? - дома проигрывать с таким счетом!!!

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    Рейтинг: +597

    Gornostay 1 февраля 2018, 01:07

    Люди,гляньте,что деется!!!

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    Рейтинг: +383

    Docentusa 1 февраля 2018, 00:17

    Судья!!!!

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    Рейтинг: +383

    Docentusa 1 февраля 2018, 00:17

    ******* - слепой ГАНДОНИЩЕ!!!!!!!

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    Рейтинг: +24519

    DOCTOR PENALTY 31 января 2018, 23:54

    Антонио, как это понимать? 0 : 1

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