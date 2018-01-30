Черчесов понимает, что надо Дзюбе, чтобы он себя проявлял

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал насколько переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в тульский «Арсенал» повышает шансы футболиста на возвращение в сборную.

«Мы уже декларировали после Кубка конфедераций, нужен ли нам габаритный нападающий или нет, независимо от фамилии.

Дзюба играл у меня в 18 лет. Мы четко понимаем его портрет, что ему надо, чтобы он себя проявлял», – рассказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Трансфер футболиста из «Зенита» в «Арсенал» будет оформлен на правах аренды. Ранее сообщалось, что половину зарплаты в новом клубе ему будет платить по-прежнему клуб из Санкт-Петербурга.