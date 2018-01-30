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Черчесов понимает, что надо Дзюбе, чтобы он себя проявлял

30 января 2018, 07:43
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал насколько переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в тульский «Арсенал» повышает шансы футболиста на возвращение в сборную.

«Мы уже декларировали после Кубка конфедераций, нужен ли нам габаритный нападающий или нет, независимо от фамилии.

Дзюба играл у меня в 18 лет. Мы четко понимаем его портрет, что ему надо, чтобы он себя проявлял», – рассказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Трансфер футболиста из «Зенита» в «Арсенал» будет оформлен на правах аренды. Ранее сообщалось, что половину зарплаты в новом клубе ему будет платить по-прежнему клуб из Санкт-Петербурга.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Зенит Арсенал Дзюба Артем Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Ruryu
1517293185
Попытка реанимировать деревянного футболиста.... дай-то бог...
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Добрый Бобер
1517294298
Очень мало шансов у Дзюбы попасть в сборную.
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Garrincha58
1517294957
обычно подгнившее дерево спиливают и на дрова
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Опорник84
1517294992
Пахать надо, как лошадь!
Ответить
Igor Belousov
1517296834
давай дзюба доказывай
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Юрий Б.
1517298852
Маловато шансов у Дзюбы
Ответить
RedWhiteFans2
1517299737
Язык ему в жопу надо засунуть и так играть в футбол.
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Colonist
1517301363
Люлей ему нужно навалять...
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baden69
1517303511
Скорее всего ни на сколько, т.к. шансов у него с такой игрой минимум. Сборная на столба не играет, скорости у Артема нет, а толкаться в штрафной...
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polt
1517319953
Может и будет какая помощь Арсеналу...
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