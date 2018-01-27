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  • «Зенит» будет платить Дзюбе и Новосельцеву половину зарплаты в «Арсенале»

«Зенит» будет платить Дзюбе и Новосельцеву половину зарплаты в «Арсенале»

27 января 2018, 14:59
23

Нападающий «Зенита» Артема Дзюба и защитник Иван Новосельцев близки к переходу в тульский «Арсенал».

По информации источника, клубы достигли предварительного согласия о полугодичной аренде игроков. Отмечается, что оба футболиста не против присоединиться к «Арсеналу» и даже готовы пойти на более чем двукратное понижение зарплаты. При этом половину оклада игрокам будет выплачивать петербургский клуб.

Как ранее сообщалось, Дзюба и Новосельцев могут стать игроками «оружейников» уже сегодня.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Новосельцев Иван
Комментарии (23)
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серега кашин
1517054627
вод за новосельцева очень рад
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kykyi
1517054755
Это еще дешево отделались от буратино.
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NeoNaTe
1517054815
Нахлебник деревянный когда-нибудь слезет с шеи зенита?
Ответить
VVM1964
1517055123
Неплохо для Арсенала .
Ответить
пряник929
1517055524
ждем реального перехода и уж наговоримся вдоволь
Ответить
игрок68
1517055672
надо играть
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Loxxam
1517058535
Спартак красиво подложил свинью Зениту с этим Дзюбой )
Ответить
upiter622
1517060658
Что самое интересное,они там заиграют!И Зенит может получить по шапке 22 апреля!
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dguda
1517065844
Никто из них нигде не заиграет!
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OfaZavr
1517068098
могли бы ради игрового времени и отказаться от этой половины а они где же все им мало.
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