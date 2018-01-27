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    «Зенит» будет платить Дзюбе и Новосельцеву половину зарплаты в «Арсенале»

    Нападающий «Зенита» Артема Дзюба и защитник Иван Новосельцев близки к переходу в тульский «Арсенал».

    По информации источника, клубы достигли предварительного согласия о полугодичной аренде игроков. Отмечается, что оба футболиста не против присоединиться к «Арсеналу» и даже готовы пойти на более чем двукратное понижение зарплаты. При этом половину оклада игрокам будет выплачивать петербургский клуб.

    Как ранее сообщалось, Дзюба и Новосельцев могут стать игроками «оружейников» уже сегодня.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.01.2018 14:59
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +459

      77SAM 28 января 2018, 10:05

      платят половину,играют на треть...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 января 2018, 18:48

      могли бы ради игрового времени и отказаться от этой половины а они где же все им мало.

      2
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      Рейтинг: +59

      ryzhic07 27 января 2018, 18:43

      Только возвращение в Ростов их спасет..

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > ryzhic07 27 января 2018, 19:15

      Нах.й они нам нужны !!!! *****.сы в питере пусть живут!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 27 января 2018, 18:34

      Прикольно.
      Зрители довольны?

      0
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      Рейтинг: +77

      dguda 27 января 2018, 18:10

      Никто из них нигде не заиграет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 27 января 2018, 18:09

      "и даже готовы пойти на более чем двукратное понижение зарплаты"...

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 27 января 2018, 17:40

      Зенит это наркотик ! Подсел - хрен слезешь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 27 января 2018, 16:56

      Артем был Пирожков,а станет Пряниковым!))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 27 января 2018, 16:44

      Что самое интересное,они там заиграют!И Зенит может получить по шапке 22 апреля!

      2
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 27 января 2018, 16:08

      Спартак красиво подложил свинью Зениту с этим Дзюбой )

      3
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      Рейтинг: +5179

      Каратель > Loxxam 27 января 2018, 17:02

      вообще то иуду дзюбинью зина сама позвала,после того как федун его нах послал.а зина ещё и оклад ему подняла.так что,как говориться,"нехер на зеркало пенять,коли рожа кривая"

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