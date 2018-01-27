«Зенит» будет платить Дзюбе и Новосельцеву половину зарплаты в «Арсенале»

Нападающий «Зенита» Артема Дзюба и защитник Иван Новосельцев близки к переходу в тульский «Арсенал».

По информации источника, клубы достигли предварительного согласия о полугодичной аренде игроков. Отмечается, что оба футболиста не против присоединиться к «Арсеналу» и даже готовы пойти на более чем двукратное понижение зарплаты. При этом половину оклада игрокам будет выплачивать петербургский клуб.

Как ранее сообщалось, Дзюба и Новосельцев могут стать игроками «оружейников» уже сегодня.