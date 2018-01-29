Жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. «Челси» – «Халл», «Уиган» – «Манчестер Сити» и другие результаты

Состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Англии. Ее результаты представлены ниже.
«Вест Бромвич Альбион» — «Саутгемптон»;
«Челси» — «Халл Сити»;
«Шеффилд Уэнсдей» — «Ноттс Каунти»/«Суонси Сити»;
«Лестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»;
«Хаддерсфилд Таун»/«Бирмингем Сити» — «Манчестер Юнайтед»;
«Миллуолл»/«Рочдейл» — «Тоттенхэм»/«Ньюпорт Каунти»;
«Уиган Атлетик» — «Манчестер Сити»;
«Брайтон & Хов Альбион» — «Ковентри Сити».
Матчи состоятся с 16 по 19 февраля.
Через косую черту указаны соперники по переигровке.
Источник: Бомбардир.ру