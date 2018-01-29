Ротенберг-старший – об Игоре Денисове в сборной: «Амбиции Черчесова не должны влиять на результат»

Бизнесмен Борис Ротенберг в интервью «Фонтанке» рассказал о сыне и конфликте Игоря Денисова со Станиславом Черчесовым.

– Как Борис у вас полюбил футбол?

– Он как с трех лет начал мячик пинать, так и не перестает до сих пор. Мы как-то поехали с семьей в Усть-Нарву. Я их отвез, а сам уехал на работу. Приехал через неделю, а мама его говорит: «Он по пляжу бегал с мячиком. К нему подошел какой-то тренер и сказал, что из него точно получится футболист». Ну и накаркал. И с тех пор он ни о чем, кроме футбола, больше думать не хотел. До сих пор бегает.

– Мог бы он помочь сборной России на ЧМ-2018?

– Ну ему уже столько лет… Хотя он мог бы везде помочь. Он всегда настолько внутри любой команды всех воодушевляет и стимулирует.

Он очень коммуникабельный. Для него всегда команда на первом месте. Это, наверное, мне удалось в нем воспитать.

– Слышали ту историю в «Динамо», как из-за него Денисов с Черчесовым поругались?

– Да никто там не ругался. У Денисова был разлад со Станиславом Черчесовым. Они оба сильные личности. И когда меня спрашивали, почему я не влияю, я отвечал, что не могу повлиять.

Есть тренер, и есть спортсмен. Как я могу повлиять на их личные отношения? Профессиональный футболист хочет играть, он не должен сидеть на скамейке, поэтому у них произошел конфликт. А тренер ставит на игру того, кто лучше готов.

И Боря здесь ни при чем. Почему сейчас Денисова в сборную не вызывают – это вопрос к главному тренеру. Я считаю, что Игорь Денисов на своей позиции сейчас в России один из лучших. Амбиции тренера не должны влиять на результат команды.