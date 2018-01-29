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  • Ротенберг-старший – об Игоре Денисове в сборной: «Амбиции Черчесова не должны влиять на результат»

Ротенберг-старший – об Игоре Денисове в сборной: «Амбиции Черчесова не должны влиять на результат»

29 января 2018, 22:51
7

Бизнесмен Борис Ротенберг в интервью «Фонтанке» рассказал о сыне и конфликте Игоря Денисова со Станиславом Черчесовым.

– Как Борис у вас полюбил футбол?

– Он как с трех лет начал мячик пинать, так и не перестает до сих пор. Мы как-то поехали с семьей в Усть-Нарву. Я их отвез, а сам уехал на работу. Приехал через неделю, а мама его говорит: «Он по пляжу бегал с мячиком. К нему подошел какой-то тренер и сказал, что из него точно получится футболист». Ну и накаркал. И с тех пор он ни о чем, кроме футбола, больше думать не хотел. До сих пор бегает.

– Мог бы он помочь сборной России на ЧМ-2018?

– Ну ему уже столько лет… Хотя он мог бы везде помочь. Он всегда настолько внутри любой команды всех воодушевляет и стимулирует.

Он очень коммуникабельный. Для него всегда команда на первом месте. Это, наверное, мне удалось в нем воспитать.

– Слышали ту историю в «Динамо», как из-за него Денисов с Черчесовым поругались?

– Да никто там не ругался. У Денисова был разлад со Станиславом Черчесовым. Они оба сильные личности. И когда меня спрашивали, почему я не влияю, я отвечал, что не могу повлиять.

Есть тренер, и есть спортсмен. Как я могу повлиять на их личные отношения? Профессиональный футболист хочет играть, он не должен сидеть на скамейке, поэтому у них произошел конфликт. А тренер ставит на игру того, кто лучше готов.

И Боря здесь ни при чем. Почему сейчас Денисова в сборную не вызывают – это вопрос к главному тренеру. Я считаю, что Игорь Денисов на своей позиции сейчас в России один из лучших. Амбиции тренера не должны влиять на результат команды.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Динамо Россия Локомотив Денисов Игорь Ротенберг Борис Черчесов Станислав
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1517262362
+++ Прочитал Станислав Саламыч это интервью и где-то почесал...
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VikNMar
1517269028
Денисова в сборную !!!
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VIKZH
1517270286
кавказские понты Черчесова не дадут шанса денисову
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Отчаянный Пердун
1517287332
Жаль Денисова, действительно мог сборной помочь. И что бы Черчесов не говорил, что он вызывает лучших на данный момент. Вызывая Тарасова показывает что вроде он сильнее Денисова.А по Локо мы видим что Денисов сильнее.
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nemolod
1517292685
Согласен с тремя последними предложениями в данной статье!
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Вомбат
1517744157
Да не должны, но влияли, влияют и влиять будут пока это человек у руля сборной.
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