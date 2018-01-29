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Максимович: «Сарри – настоящий профессор защиты!»

29 января 2018, 11:14
6

Новичок «Спартака» защитник Никола Максимович считает, что у него не будет проблем с тем, чтобы адаптироваться к новой для себя схеме защиты столичного клуба. По его словам, в последнее время он работал в «Наполи» с настоящим профессором защиты Маурицио Сарри.

Напомним, что права на сербского футболиста принадлежат «Наполи», а в России он будет выступать в аренде до конца сезона.

– Вы куда чаще играли по схеме в пять защитников. Сумеете приспособиться к формату с четырьмя, ведь «Спартак» чаще играет именно так?

– Думаю, для профессионального футболиста это не проблема. К тому же в последнее время я работал в «Наполи» с Маурицио Сарри. А это один из лучших тренеров в Италии на данный момент. Причем специализируется именно на обороне. Настоящий профессор защиты!

– Общались с Каррерой до трансфера?

– Напрямую нет, только с помощниками. И они сказали, что Мистер видит меня в своей команде. Сейчас у нас будет время сказать друг другу все, что нужно. Будет время привыкнуть и внедриться в команду.

– Многих болельщиков смущает, что вы довольно мало играли в «Наполи»?

– Были проблемы со старыми травмами. Пришлось лечиться, упустил немного времени. А когда вернулся в строй, то меня ждала высочайшая конкуренция с хорошими защитниками: Кулибали, Кирикеш, Альбиоль. Плюс изначально было сложно привыкнуть к требованиям тренера. Он о-очень щепетилен. Следит, чтобы в обороне все соблюдалось с точностью до миллиметра! Сейчас «Наполи» отпустил меня именно для того, чтобы я стал сильнее и, возможно, вернулся в следующем сезоне.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Максимович Никола Каррера Массимо Сарри Маурицио
Комментарии (6)
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Spartak 777
1517215153
Если хорошо проявишь себя , то надеемся останешься !!
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oyabun
1517218492
Вот и купили бы наши боссы лучше этого Сарри. Оборону то наладить давно надо!
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