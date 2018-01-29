Фабиньо хочет уйти из «Монако» из-за политики клуба

Защитник «Монако» Фабиньо хочет покинуть свой нынешний клуб. Он готов ставить перед собой более серьезные цели, чем те, которые преследует французский клуб в текущем сезоне.

«Мне будет интересно перейти в новую лигу или клуб с большими амбициями. У меня был отличный отрезок карьеры в «Монако», но сейчас он подходит к концу.

Здесь была поставлена цель занять второе место в Лиге 1 и попасть в Лигу чемпионов, не приобретая звездных футболистов, а делая ставку на молодежь. Я уже прошел через это.

До прихода в «Монако» меня никто не знал. Я сделал себе имя в клубе, выиграл трофеи, но теперь мне нужен новый вызов», – приводит слова Фабиньо Sky Sports.

Напомним, что 24-летний бразилец выступает за «Монако» с 2015 года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «ПСЖ» и «Ювентуса».

В текущем сезоне он сыграл в 21 матче Лиги 1, забив в них четыре гола и отдав три результативные передачи.