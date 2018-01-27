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    Аршавин: «Фабрегас – сильнейший футболист, он почти никогда не терял мяч в любой ситуации»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин, выступавший с 2009 по 2013 годы за лондонский «Арсенал», рассказал о самом сильном футболисте, с которым ему приходилось когда-либо играть.

    «Наиболее сильное впечатление в «Арсенале» на меня произвел Сеск Фабрегас. Думаю, это самый сильный игрок, с которым я когда-либо играл. Он практически никогда не терял мяч, в любой ситуации, под любым давлением умел принять верное решение.

    Несмотря на то что Сеск никогда не обладал выдающейся скоростью, хотя я считаю, что у него достаточно высокая скорость для его позиции, он везде успевал, дирижировал в столь молодом возрасте игрой команды. Кроме того, он мне очень близок по духу – «игровой» футболист, никогда не тянет одеяло на себя. Он делал на поле то, что делал бы я, находясь на его месте.

    Также футболистами очень высокого уровня в том «Арсенале» являлись Самир Насри и Робин ван Перси», – приводит слова Аршавина Total.kz.

    Напомним, Фабрегас защищал цвета «Арсенала» с 2003 по 2011 годы. Ныне он является игроком «Челси».

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2018 14:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 27 января 2018, 17:48

      Аршавин еще не играл с монстрами футбола ,с МЕССИ,РОНАЛДУ,НЕЙМАР,СУАРЕС,ИНЬЕСТА И ХАВИ , я думаю он о том кто был лучший в его команде , наверное это он имел в виду

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