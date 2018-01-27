Шалимов подвел итоги сбора «Краснодара» в ОАЭ

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов положительно отозвался об итогах зимнего сбора в ОАЭ. Специалист также дал оценку игре команды в контрольном матче с «Астаной» (1:3).

«Выполнили то, что планировали. Понесли небольшие потери в плане травм. Хорошо, что в последнем матче обошлось без них.

Получили хорошую нагрузку. Было жарковато, возможно, для ребят это немного непривычно. Что касается матча, то сыграли мы неудачно. Моментами действовали неплохо, однако, возможно, сказалось, что после игры мы отсюда улетаем. В целом, считаю, сбор прошел положительно», — сказал Шалимов.

«Краснодар» в текущем сезоне идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.