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    Шалимов подвел итоги сбора «Краснодара» в ОАЭ

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов положительно отозвался об итогах зимнего сбора в ОАЭ. Специалист также дал оценку игре команды в контрольном матче с «Астаной» (1:3).

    «Выполнили то, что планировали. Понесли небольшие потери в плане травм. Хорошо, что в последнем матче обошлось без них.

    Получили хорошую нагрузку. Было жарковато, возможно, для ребят это немного непривычно. Что касается матча, то сыграли мы неудачно. Моментами действовали неплохо, однако, возможно, сказалось, что после игры мы отсюда улетаем. В целом, считаю, сбор прошел положительно», — сказал Шалимов.

    «Краснодар» в текущем сезоне идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    27.01.2018 09:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 января 2018, 16:03

      травмы и поражение в целом всё прошло положительно ....... умно сказано

      1
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    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 27 января 2018, 11:25

      Особенно в чисто проигранных матчах... Ведь так было задумано)))

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 27 января 2018, 10:34

      у Вас всегда все хорошо...

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