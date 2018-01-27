Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роша: «Цель «Спартака» – победа во всех турнирах, но Лига Европы важнее»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша поделился целями красно-белых на оставшуюся часть сезона.

    «Наша цель – победа во всех турнирах, но Лига Европы важнее. У нас впереди «Атлетик», и мы готовимся к этой встрече. Делаем все, чтобы подойти к игре сильными. Что касается РФПЛ, то у нас еще есть возможность догнать «Локомотив». Хотя у соперника сейчас хорошая команда и нам придется очень постараться. Если бог благоволит, то мы закончим этот чемпионат так, как хотим», — цитирует Рошу источник со ссылкой на Fox Sports.

    23-летний бразилец пополнил состав «Спартака» в августе 2017 года, перейдя из «Гремио» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету один мяч и два голевых паса в 10 встречах всех соревнований.

    Противостояние чемпионов России с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы начнется 15 февраля в Москве и завершится 22 в Бильбао.

    На зимний перерыв РФПЛ команда Массимо Каррера ушла в статусе третьей команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.01.2018 01:50
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 27 января 2018, 11:18

      Победить во всех турнирах сложно,силенок может не хватить.Но попытаться надо,чем черт не шутит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 января 2018, 10:59

      мы все будем только за двумя руками и ногами! Вперед к достижению поставленных задач!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 27 января 2018, 10:42

      Будем рады любой победе любимой команды!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 27 января 2018, 10:28

      Мы конечно же очень хотим победы во всех турнирах, но в нынешнем составе победа в ЛЕ за гранью фантастики!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 27 января 2018, 09:41

      Роша всепобеждающий. Что ж, посмотрим: авось и впрямь весной оживёт. По сабжу: если кубок России возьмём и на втором месте финишируем - то можно сказать, что вторая часть сезона удалась.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 27 января 2018, 09:31

      Если неожиданностей в исполнении Карреры и игроков не будет, и удача будет на стороне команды, то есть шанс.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 27 января 2018, 09:02

      да вот и нет, до ле спартаку как до луны, а вот в чр еще можно побороться

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Топс7 27 января 2018, 09:00

      Роша этот конечно для 12 лямов своих мертвый вообще.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 27 января 2018, 07:19

      Спартак может показать абсолютно любой результат, и выиграть, и проиграть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 27 января 2018, 07:08

      На фоне того что Спартак проигрывает всем на предсезонке, как то трудно верится в победу над крепким Атлетико. Но будем верить и надеяться.

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11