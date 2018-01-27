Роша: «Цель «Спартака» – победа во всех турнирах, но Лига Европы важнее»

Нападающий «Спартака» Педро Роша поделился целями красно-белых на оставшуюся часть сезона.

«Наша цель – победа во всех турнирах, но Лига Европы важнее. У нас впереди «Атлетик», и мы готовимся к этой встрече. Делаем все, чтобы подойти к игре сильными. Что касается РФПЛ, то у нас еще есть возможность догнать «Локомотив». Хотя у соперника сейчас хорошая команда и нам придется очень постараться. Если бог благоволит, то мы закончим этот чемпионат так, как хотим», — цитирует Рошу источник со ссылкой на Fox Sports.

23-летний бразилец пополнил состав «Спартака» в августе 2017 года, перейдя из «Гремио» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету один мяч и два голевых паса в 10 встречах всех соревнований.

Противостояние чемпионов России с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы начнется 15 февраля в Москве и завершится 22 в Бильбао.

На зимний перерыв РФПЛ команда Массимо Каррера ушла в статусе третьей команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.