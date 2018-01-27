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  • Роша: «Цель «Спартака» – победа во всех турнирах, но Лига Европы важнее»

Роша: «Цель «Спартака» – победа во всех турнирах, но Лига Европы важнее»

27 января 2018, 01:50
16

Нападающий «Спартака» Педро Роша поделился целями красно-белых на оставшуюся часть сезона.

«Наша цель – победа во всех турнирах, но Лига Европы важнее. У нас впереди «Атлетик», и мы готовимся к этой встрече. Делаем все, чтобы подойти к игре сильными. Что касается РФПЛ, то у нас еще есть возможность догнать «Локомотив». Хотя у соперника сейчас хорошая команда и нам придется очень постараться. Если бог благоволит, то мы закончим этот чемпионат так, как хотим», — цитирует Рошу источник со ссылкой на Fox Sports.

23-летний бразилец пополнил состав «Спартака» в августе 2017 года, перейдя из «Гремио» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету один мяч и два голевых паса в 10 встречах всех соревнований.

Противостояние чемпионов России с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы начнется 15 февраля в Москве и завершится 22 в Бильбао.

На зимний перерыв РФПЛ команда Массимо Каррера ушла в статусе третьей команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы Спартак Роша Педро
Комментарии (16)
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1517021068
УЖЕ СКОРО совсем немного осталось
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oyabun
1517026139
На фоне того что Спартак проигрывает всем на предсезонке, как то трудно верится в победу над крепким Атлетико. Но будем верить и надеяться.
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Топс7
1517032830
Роша этот конечно для 12 лямов своих мертвый вообще.
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серега кашин
1517032923
да вот и нет, до ле спартаку как до луны, а вот в чр еще можно побороться
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RedWhiteFans2
1517034713
Если неожиданностей в исполнении Карреры и игроков не будет, и удача будет на стороне команды, то есть шанс.
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Eddyson
1517035300
Роша всепобеждающий. Что ж, посмотрим: авось и впрямь весной оживёт. По сабжу: если кубок России возьмём и на втором месте финишируем - то можно сказать, что вторая часть сезона удалась.
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Сильвербой
1517038085
Мы конечно же очень хотим победы во всех турнирах, но в нынешнем составе победа в ЛЕ за гранью фантастики!
Ответить
Опорник84
1517038979
Будем рады любой победе любимой команды!
Ответить
OfaZavr
1517039982
мы все будем только за двумя руками и ногами! Вперед к достижению поставленных задач!
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zigbert
1517041102
Победить во всех турнирах сложно,силенок может не хватить.Но попытаться надо,чем черт не шутит.
Ответить
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