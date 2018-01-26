«Тосно»: «Вариант с Погребняком есть в мыслях»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал интерес к экс-нападающему «Динамо» Павлу Погребняку.

Ранее московский клуб в одностороннем порядке расторг контракт с 34-летним россиянином.

– Пока мы не общались ни с кем по этому поводу. В большей степени, «Тосно» интересуется новым нападающим. Вариант с Погребняком в мыслях есть, но не более того.

– Насколько дорогой этот вариант, учитывая пожелания Павла по зарплате?

– Даже если вести речь об этом футболисте, ничего более того, что мы можем осилить с финансовой точки зрения, мы делать не будем.