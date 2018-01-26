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    «Тосно»: «Вариант с Погребняком есть в мыслях»

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал интерес к экс-нападающему «Динамо» Павлу Погребняку.

    Ранее московский клуб в одностороннем порядке расторг контракт с 34-летним россиянином.

    – Пока мы не общались ни с кем по этому поводу. В большей степени, «Тосно» интересуется новым нападающим. Вариант с Погребняком в мыслях есть, но не более того.

    – Насколько дорогой этот вариант, учитывая пожелания Павла по зарплате?

    – Даже если вести речь об этом футболисте, ничего более того, что мы можем осилить с финансовой точки зрения, мы делать не будем.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    26.01.2018 17:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 26 января 2018, 19:56

      глупые это мысли...

      0
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      Рейтинг: +91

      Гарриc 26 января 2018, 19:39

      Неплохой обмен на Заболотного ))) А вдруг забивать начнет )

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 19:11

      это вы зря, лучше даже мысли такие оставить а не то что на деле пытаться, посмотрите на пример Динамо и не повторяйте чужих ошибок.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 26 января 2018, 18:31

      Возьмите меня тогда уже. А если серьезно надо было из фнл купить пока он не перешел

      1
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 января 2018, 17:58

      Неудачная идея.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 17:58

      И какие это мысли?....

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 26 января 2018, 17:43

      так дзюбу бы и брали вместо заболотного, а зп пускай ему зенит платит

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 26 января 2018, 17:28

      не стоит.

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