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«Тосно»: «Вариант с Погребняком есть в мыслях»

26 января 2018, 17:22
8

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал интерес к экс-нападающему «Динамо» Павлу Погребняку.

Ранее московский клуб в одностороннем порядке расторг контракт с 34-летним россиянином.

– Пока мы не общались ни с кем по этому поводу. В большей степени, «Тосно» интересуется новым нападающим. Вариант с Погребняком в мыслях есть, но не более того.

– Насколько дорогой этот вариант, учитывая пожелания Павла по зарплате?

– Даже если вести речь об этом футболисте, ничего более того, что мы можем осилить с финансовой точки зрения, мы делать не будем.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Тосно Погребняк Павел
Комментарии (8)
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С@НЁК.
1516976919
не стоит.
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Chesn0k
1516977794
так дзюбу бы и брали вместо заболотного, а зп пускай ему зенит платит
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DOCTOR PENALTY
1516978688
И какие это мысли?....
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СШГЭС
1516978701
Неудачная идея.
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кузнецов артем
1516980673
Возьмите меня тогда уже. А если серьезно надо было из фнл купить пока он не перешел
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OfaZavr
1516983110
это вы зря, лучше даже мысли такие оставить а не то что на деле пытаться, посмотрите на пример Динамо и не повторяйте чужих ошибок.
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Гарриc
1516984775
Неплохой обмен на Заболотного ))) А вдруг забивать начнет )
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mihail200606
1516985774
глупые это мысли...
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