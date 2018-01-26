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  • «Динамо»: «Контракт с Погребняком расторгнут из-за системных нарушений»

«Динамо»: «Контракт с Погребняком расторгнут из-за системных нарушений»

26 января 2018, 01:01
26

Источник в «Динамо» подтвердил информацию о расторжении контракта с нападающим команды Павлом Погребняком.

«Действительно, контракт расторгнут. В приказе о расторжении договора говорится о системности нарушений. Во-первых, тот самый прогул матча (20-го тура РФПЛ против «Анжи», когда Погребняк находился в Турине — прим. ред.).

Во-вторых, Павел сыграл за ветеранов академии «Спартака» в экипировке компании, которая не имеет контракта с «Динамо» – он был одет в форму «Адидас», а у «Динамо» контракт с «Найк». Тем самым был нанесен репутационный урон клубу.

В-третьих, есть известная тема с ездой в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Это и есть та самая системность нарушений», — сказал источник.

Форвард перешел в московский клуб в 2015 году. В текущем сезоне игрок провел за команду один матч, выйдя на замену в матче с «Тосно» (0:1) 29 октября

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел
Комментарии (26)
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XaXatyn
1516918495
Ну теперь Димано может вздохнуть свободно! Такую зп скинуть
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арейская
1516923207
Даже не верится, неужели избавились?
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Тraumtanzеr
1516925339
Ахахах)))Таки выперли))Разгрузили ведомость. А вообще это как то по 3,14дорски со стороны клуба.
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Cherembas
1516931471
молодцы,выкинули балласт,надо было еще пенделя дать что бы помнил что играть надо и отрабатывать в любом возрасте если подписался
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Ще Гевара
1516937897
Погребняк своей карьеры.
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shinnik
1516946510
Дожали. Теперь в камеру.
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FanatSerj
1516946974
если это близко к правде, то великолепная же новость, это же теперь всем остальным можно ЗП платить без задержек Еще кстати был 4-й пунк, он в клипе жены снялся в мусорской форме и со зведочками, которых у него нет! Это только Кокорину можно ))
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Dominator777
1516951410
Избавились от дорогого балласта, но вероятнее всего Паша в суд обратится - такой глупый (со стороны руководства Динамо) и дорогой контракт футболисту раз за всю жизнь выпадает.
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Полная Канистра
1516952500
ВОТ ТЕПЕРЬ И ИГРАТЬ НАЧНЁТ И ГОЛЫ ПОСЫПЯТСЯ
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OfaZavr
1516960609
Отличная новость! хотя причины видно что почти за уши притянули но все равно молодцы!
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