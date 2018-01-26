Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Динамо»: «Контракт с Погребняком расторгнут из-за системных нарушений»

    Источник в «Динамо» подтвердил информацию о расторжении контракта с нападающим команды Павлом Погребняком.

    «Действительно, контракт расторгнут. В приказе о расторжении договора говорится о системности нарушений. Во-первых, тот самый прогул матча (20-го тура РФПЛ против «Анжи», когда Погребняк находился в Турине — прим. ред.).

    Во-вторых, Павел сыграл за ветеранов академии «Спартака» в экипировке компании, которая не имеет контракта с «Динамо» – он был одет в форму «Адидас», а у «Динамо» контракт с «Найк». Тем самым был нанесен репутационный урон клубу.

    В-третьих, есть известная тема с ездой в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Это и есть та самая системность нарушений», — сказал источник.

    Форвард перешел в московский клуб в 2015 году. В текущем сезоне игрок провел за команду один матч, выйдя на замену в матче с «Тосно» (0:1) 29 октября

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2018 01:01
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 26 января 2018, 15:58

      интересно,а водительские права у павлика отняли за бухую езду?или менты его не трогали,пока в динаме был? щас по полной за всё огребёт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 26 января 2018, 13:43

      Паша наверное не знал что у Динамо найк... Потому что он в форме динамовцев вышел на пару минут за Nное время

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 12:56

      Отличная новость! хотя причины видно что почти за уши притянули но все равно молодцы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2018, 10:41

      ВОТ ТЕПЕРЬ И ИГРАТЬ НАЧНЁТ И ГОЛЫ ПОСЫПЯТСЯ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 26 января 2018, 10:23

      Избавились от дорогого балласта, но вероятнее всего Паша в суд обратится - такой глупый (со стороны руководства Динамо) и дорогой контракт футболисту раз за всю жизнь выпадает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 26 января 2018, 09:46

      Молодцы, Погребняк теперь тебе фанаты Динамо(менты) надеюсь как нибудь насолят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 26 января 2018, 09:36

      Теперь ждем его в АраАрарате

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 26 января 2018, 09:25

      а недавно ему штраф в 20 лямов хотели еще дать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 января 2018, 09:09

      если это близко к правде, то великолепная же новость, это же теперь всем остальным можно ЗП платить без задержек
      Еще кстати был 4-й пунк, он в клипе жены снялся в мусорской форме и со зведочками, которых у него нет! Это только Кокорину можно ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 26 января 2018, 09:01

      Дожали.
      Теперь в камеру.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11