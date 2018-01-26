«Динамо»: «Контракт с Погребняком расторгнут из-за системных нарушений»

Источник в «Динамо» подтвердил информацию о расторжении контракта с нападающим команды Павлом Погребняком.

«Действительно, контракт расторгнут. В приказе о расторжении договора говорится о системности нарушений. Во-первых, тот самый прогул матча (20-го тура РФПЛ против «Анжи», когда Погребняк находился в Турине — прим. ред.).

Во-вторых, Павел сыграл за ветеранов академии «Спартака» в экипировке компании, которая не имеет контракта с «Динамо» – он был одет в форму «Адидас», а у «Динамо» контракт с «Найк». Тем самым был нанесен репутационный урон клубу.

В-третьих, есть известная тема с ездой в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Это и есть та самая системность нарушений», — сказал источник.

Форвард перешел в московский клуб в 2015 году. В текущем сезоне игрок провел за команду один матч, выйдя на замену в матче с «Тосно» (0:1) 29 октября