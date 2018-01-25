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    Защитник «Ганновера» Антон: «Из сборной России не обращались, но я бы подумал над приглашением»

    Защитник «Ганновера» Вальдемар Антон рассказал о возможности выступать за сборную России. 21-летний футболист родился в Узбекистане. В детстве он переехал в Германию и имеет двойное гражданство.

    «По поводу сборной России ко мне еще никто никогда не обращался. Плюс у меня пока нет российского паспорта. Я хотел бы получить российское гражданство, но мне пока еще никто не звонил. Не буду об этом размышлять, пока мне что-то не предложат. У меня в России живет много родственников. В любом случае я бы очень серьезно над таким приглашением подумал. Но пока рано. Если такое предложение и поступит, то я буду слушать только свое сердце и, уверен, сделаю правильно решение.

    Рауш советовал взять меня в сборную? Здорово! Но ко мне еще никто никогда не обращался. Плюс у меня пока нет российского паспорта. Я хотел бы получить российское гражданство, но мне пока еще никто не звонил», — сказал игрок.

    В текущем сезоне Антон принял участие в 20 матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Eurosport.ru

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    25.01.2018 13:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +213

      Red-white-чемпион 28 января 2018, 19:35

      вот когда позовут тогда и будешь думать

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 25 января 2018, 23:15

      Ладно Антон, лишь бы не алёша или валера.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 января 2018, 18:45

      всякие средненькие и неизвестные все время с радостью бы приняли приглашение а более сильных не имеем да даже если бы нашелся такой в той же Германии его бы привлекли к своей сборной немцы.

      1
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      Рейтинг: +258

      жеха87 25 января 2018, 18:42

      Вальдемар Евлапьевич))))

      0
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 25 января 2018, 16:46

      Что же всех теперь грести в сборную???этот человек какое отношения он к нашей сборной???человек родился в Узбекистане(это не Россия) а вырос в Германии( и это не Россия)

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 января 2018, 15:02

      У нас, что двуногие закончились??
      Полувопросы с полунамёком парню из Узбекистана, проживающему в Германии, предполагают полную деградацию в подходах комплектования клубов и сборной!

      3
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 25 января 2018, 14:11

      За узбеков пусть играет)

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 25 января 2018, 13:51

      Судя по всему...явно не звезда..Но на безрыбье и этот бы сгодился.

      -1
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