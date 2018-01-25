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  • Защитник «Ганновера» Антон: «Из сборной России не обращались, но я бы подумал над приглашением»

Защитник «Ганновера» Антон: «Из сборной России не обращались, но я бы подумал над приглашением»

25 января 2018, 13:04
8

Защитник «Ганновера» Вальдемар Антон рассказал о возможности выступать за сборную России. 21-летний футболист родился в Узбекистане. В детстве он переехал в Германию и имеет двойное гражданство.

«По поводу сборной России ко мне еще никто никогда не обращался. Плюс у меня пока нет российского паспорта. Я хотел бы получить российское гражданство, но мне пока еще никто не звонил. Не буду об этом размышлять, пока мне что-то не предложат. У меня в России живет много родственников. В любом случае я бы очень серьезно над таким приглашением подумал. Но пока рано. Если такое предложение и поступит, то я буду слушать только свое сердце и, уверен, сделаю правильно решение.

Рауш советовал взять меня в сборную? Здорово! Но ко мне еще никто никогда не обращался. Плюс у меня пока нет российского паспорта. Я хотел бы получить российское гражданство, но мне пока еще никто не звонил», — сказал игрок.

В текущем сезоне Антон принял участие в 20 матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями.

Источник: Eurosport.ru
Германия. Бундеслига Ганновер-96 Антон Вальдемар
Комментарии (8)
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Чикомас
1516877484
Судя по всему...явно не звезда..Но на безрыбье и этот бы сгодился.
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С@НЁК.
1516878679
За узбеков пусть играет)
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insider_retro
1516881773
У нас, что двуногие закончились?? Полувопросы с полунамёком парню из Узбекистана, проживающему в Германии, предполагают полную деградацию в подходах комплектования клубов и сборной!
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sobaka120982
1516888000
Что же всех теперь грести в сборную???этот человек какое отношения он к нашей сборной???человек родился в Узбекистане(это не Россия) а вырос в Германии( и это не Россия)
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жеха87
1516894924
Вальдемар Евлапьевич))))
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OfaZavr
1516895129
всякие средненькие и неизвестные все время с радостью бы приняли приглашение а более сильных не имеем да даже если бы нашелся такой в той же Германии его бы привлекли к своей сборной немцы.
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Михаил_Боярский
1516911313
Ладно Антон, лишь бы не алёша или валера.
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Red-white-чемпион
1517157354
вот когда позовут тогда и будешь думать
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