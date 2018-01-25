Защитник «Ганновера» Антон: «Из сборной России не обращались, но я бы подумал над приглашением»

Защитник «Ганновера» Вальдемар Антон рассказал о возможности выступать за сборную России. 21-летний футболист родился в Узбекистане. В детстве он переехал в Германию и имеет двойное гражданство.

«По поводу сборной России ко мне еще никто никогда не обращался. Плюс у меня пока нет российского паспорта. Я хотел бы получить российское гражданство, но мне пока еще никто не звонил. Не буду об этом размышлять, пока мне что-то не предложат. У меня в России живет много родственников. В любом случае я бы очень серьезно над таким приглашением подумал. Но пока рано. Если такое предложение и поступит, то я буду слушать только свое сердце и, уверен, сделаю правильно решение.



Рауш советовал взять меня в сборную? Здорово! Но ко мне еще никто никогда не обращался. Плюс у меня пока нет российского паспорта. Я хотел бы получить российское гражданство, но мне пока еще никто не звонил», — сказал игрок.

В текущем сезоне Антон принял участие в 20 матчах всех турниров, не отметившись результативными действиями.