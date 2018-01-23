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    Витсель – об уходе из «Зенита»: «Просто настало время перемен»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель сказал, что в январе 2017 года покинул «Зенит» не из-за проблем с Мирчей Луческу.

    – В недавнем интервью Луческу жаловался, что он только пришел в команду, и тут же к нему начали подходить Халк, Гарай и Витсель со словами: «Я хочу уйти из «Зенита”, отпустите меня».

    – Окей, Луческу действительно попал в непростую ситуацию. Он возглавил команду, а лучшие игроки ее покидали по тем или иным причинам. Гарай хотел вернуться в Испанию, Халк получил шикарное предложение из Китая, лично я провел классные четыре года в «Зените”, но хотел перемен… Тем не менее, в итоге я провел дополнительные полгода в Питере. Полгода вместе с Луческу.

    – Ходили слухи, что вы с Халком и Гараем просто не хотели работать с Луческу. Потому и инициировали трансферы.

    – Нет-нет, это неправда. Как я сказал – у меня не было никакого конфликта с ним. Если бы «Зенит» тренировал не Луческу, а другой тренер, я бы все равно хотел уйти. Моя позиция не изменилась бы. Она никак не связана с тем, кто возглавлял «Зенит». Просто настало время перемен – лично для меня.

    Источник: Sport24

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    23.01.2018 21:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +111

      shikari_ 24 января 2018, 00:01

      Перемен, требуют наши сердца?

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 23 января 2018, 22:58

      Просто настало время без напряга рубить бабло !

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 января 2018, 22:29

      Да просто ты ни о чем как и трансферы зенита !

      0
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