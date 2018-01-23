Витсель – об уходе из «Зенита»: «Просто настало время перемен»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель сказал, что в январе 2017 года покинул «Зенит» не из-за проблем с Мирчей Луческу.

– В недавнем интервью Луческу жаловался, что он только пришел в команду, и тут же к нему начали подходить Халк, Гарай и Витсель со словами: «Я хочу уйти из «Зенита”, отпустите меня».

– Окей, Луческу действительно попал в непростую ситуацию. Он возглавил команду, а лучшие игроки ее покидали по тем или иным причинам. Гарай хотел вернуться в Испанию, Халк получил шикарное предложение из Китая, лично я провел классные четыре года в «Зените”, но хотел перемен… Тем не менее, в итоге я провел дополнительные полгода в Питере. Полгода вместе с Луческу.

– Ходили слухи, что вы с Халком и Гараем просто не хотели работать с Луческу. Потому и инициировали трансферы.

– Нет-нет, это неправда. Как я сказал – у меня не было никакого конфликта с ним. Если бы «Зенит» тренировал не Луческу, а другой тренер, я бы все равно хотел уйти. Моя позиция не изменилась бы. Она никак не связана с тем, кто возглавлял «Зенит». Просто настало время перемен – лично для меня.