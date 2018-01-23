Аллегри продолжает верить в Манджукича

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Дженоа» в рамках 24-го тура Серии А выразил уверенность, что нападающий команды Марио Манджукич вскоре прервет свою четырех матчевую голевую засуху.

«Манджукич провел отличный матч, как и другие наши футболисты. Гонсало Игуаин много играл сегодня на команду, мог отличиться, но ему немного не повезло.

Марио здорово сыграл, и я уверен, что скоро он снова будет забивать»,– заявил после матча тренер в интервью Mediaset Premium.

Матч 24-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Дженоа» завершился со счетом 1:0.