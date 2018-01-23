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Материалы

Ювентус - Дженоа

22.01.2018, Понедельник, 22:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Италия. Серия А, 21 тур Ювентус - Дженоа
Италия. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
20 декабря, среда 22:45 Ювентус 2:0 Дженоа
Италия. Серия А (2017/2018)
2 тур
26 августа, суббота 19:00 Дженоа 2:4 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
33 тур
23 апреля, воскресенье 21:45 Ювентус 4:0 Дженоа
14 тур
27 ноября, воскресенье 17:00 Дженоа 3:1 Ювентус
Италия. Серия А (2015/2016)
23 тур
3 февраля, среда 22:45 Ювентус 1:0 Дженоа
4 тур
20 сентября, воскресенье 16:00 Дженоа 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Ювентус 1:0 Дженоа
9 тур
29 октября, среда 22:45 Дженоа 1:0 Ювентус
Италия. Серия А (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 23:45 Дженоа 0:1 Ювентус
9 тур
27 октября, воскресенье 18:00 Ювентус 2:0 Дженоа
Италия. Серия А (2012/2013)
22 тур
26 января, суббота 23:45 Ювентус 1:1 Дженоа
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Дженоа 1:3 Ювентус
Италия. Серия А (2011/2012)
27 тур
11 марта, воскресенье 18:00 Дженоа 0:0 Ювентус
8 тур
22 октября, суббота 22:45 Ювентус 2:2 Дженоа
Италия. Серия А (2010/2011)
32 тур
10 апреля, воскресенье 14:30 Ювентус 3:2 Дженоа
13 тур
21 ноября, воскресенье 14:30 Дженоа 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
24 тур
14 февраля, воскресенье 17:00 Ювентус 3:2 Дженоа
5 тур
24 сентября, четверг 22:45 Дженоа 2:2 Ювентус
Италия. Серия А (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 22:30 Дженоа 3:2 Ювентус
12 тур
13 ноября, четверг 22:30 Ювентус 4:1 Дженоа
Италия. Серия А (2007/2008)
27 тур
9 марта, воскресенье 22:30 Дженоа 0:2 Ювентус
8 тур
21 октября, воскресенье 22:30 Ювентус 1:0 Дженоа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +46

    semenov m 22 января 2018, 07:33

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