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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Дженоа
Ювентус - Дженоа: обзор матча 22 января 2018
Ювентус
22.01.2018, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
16'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Дженоа
85'
Желтая карточка
А. Галабинов
84'
Желтая карточка
М. Перин
72'
Желтая карточка
Г. Пандев
Желтая карточка
А. Сандро
67'
44'
Желтая карточка
А. Рози
25'
Желтая карточка
Н. Сполли
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
М. Манджукич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
28
Сами Хедира
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Дженоа
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
4-3-1-2
13
Щесны
26
Сандро
4
Бенатиа
14
Кьеллини
2
Лихтштайнер
28
Хедира
8
Матюиди
15
Пьянич
11
Коста
9
Игуаин
9
Манджукич
3-2-3-1
1
Перин
2
Сполли
4
Иццо
13
Россеттини
20
Рози
93
Лаксальт
91
Бертолаччи
30
Ригони
49
Таарабт
21
Пандев
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
25
Карло Пинсольо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
27
Стефано Стураро
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
Остались в запасе
16
Эудженио Ламанна
ВР
38
Лукаш Зима
ВР
19
Сантьяго Джентилетти
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Ювентус - Дженоа
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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