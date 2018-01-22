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    Каррера надеется, что «Спартаку» удастся договориться с «Арсеналом» об аренде Беляева

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера лично заинтересован в переходе защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева. В данный момент клубы обговаривают условия аренды, и итальянский специалист надеется, что им удастся достичь соглашения.

    Напомним, основной центральный защитник красно-белых Георгий Джикия получил тяжелую травму и выбыл до конца чемпионата. Столичный клуб занят поиском замены для него.

    Отмечается, что существует вариант, при котором Беляев перейдет в «Спартак», даже если москвичи арендуют защитника «Наполи» Николу Максимовича. По информации источника, Каррера считает 26-летнего россиянина одним из сильнейших на своей позиции в РФПЛ.

    В нынешнем сезоне Беляев провел 19 матчей во всех турнирах, записав в свой актив один гол.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.01.2018 15:24
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 января 2018, 19:16

      Вся жизнь впереди
      Надейся и жди.

      0
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 22 января 2018, 19:06

      Ездили в Бразилию, Швейцарию, Италию и нашли в Туле. Супер!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 22 января 2018, 18:48

      Каждый день, читая новости, ничего кроме слухов. Когда будет дело?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 января 2018, 18:43

      и опять в новости ничего конкретного, я думал здесь слова Массимо приведут что он лично заинтересован и надеется на успешное завершение сделки а тут просто слухи и предположения.

      6
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 января 2018, 18:20

      Не вижу смысла, для Арсенала, отдавать основного игрока в аренду... Надо искать другие варианты

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 22 января 2018, 16:53

      Взять Беляева, Набиуллина и достаточно для зимы.

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 января 2018, 16:20

      Если Беляев с головой, то подождет пока метаться...

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > VVM1964 23 января 2018, 09:39

      Джикия вернется раньше и привет лавка??? А из Арсенала может и на ЧМ попадет???

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > VVM1964 23 января 2018, 12:52

      А затеряться в Зените и Спартаке очень просто...

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > VVM1964 23 января 2018, 15:53

      Слова, слова, бла,бла,бла.... и карьрочке конец...

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 января 2018, 16:01

      Аренда навереное я думаю потому что, после травмы Джикии он может поехать на чм и после него цена вырастит. А Спартаку выгодна аренда поскольку лимит измениться после чм и Беляев может оказаться не в удел

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > кузнецов артем 22 января 2018, 16:52

      У нас Таски уходит летом, не думаю, что он будет в не удел.

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 22 января 2018, 15:45

      уже пора давно договориться ,а то ТО скоро закроется-никаких покупок,только переговоры

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 22 января 2018, 15:33

      А почему именно аренда? Не должен ведь дорого стоить, так почему бы не купить? Если без права выкупа, так отдавать же потом придется..

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      Рейтинг: +33432

      oyabun > klifS 22 января 2018, 15:39

      Согласен! Им никакого резона..

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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > oyabun 22 января 2018, 16:38

      Большой резон: если покажет себя в Спартаке, цена вырастит в разы.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > 22 января 2018, 16:50

      В зенит он не перешел, потому что там лавка 100%. А тут есть большой шанс заиграть, да и в сборную попасть, пока биджо лечится.

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