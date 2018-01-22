Каррера надеется, что «Спартаку» удастся договориться с «Арсеналом» об аренде Беляева

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера лично заинтересован в переходе защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева. В данный момент клубы обговаривают условия аренды, и итальянский специалист надеется, что им удастся достичь соглашения.

Напомним, основной центральный защитник красно-белых Георгий Джикия получил тяжелую травму и выбыл до конца чемпионата. Столичный клуб занят поиском замены для него.

Отмечается, что существует вариант, при котором Беляев перейдет в «Спартак», даже если москвичи арендуют защитника «Наполи» Николу Максимовича. По информации источника, Каррера считает 26-летнего россиянина одним из сильнейших на своей позиции в РФПЛ.

В нынешнем сезоне Беляев провел 19 матчей во всех турнирах, записав в свой актив один гол.