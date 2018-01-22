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  • Каррера надеется, что «Спартаку» удастся договориться с «Арсеналом» об аренде Беляева

Каррера надеется, что «Спартаку» удастся договориться с «Арсеналом» об аренде Беляева

22 января 2018, 15:24
21

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера лично заинтересован в переходе защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева. В данный момент клубы обговаривают условия аренды, и итальянский специалист надеется, что им удастся достичь соглашения.

Напомним, основной центральный защитник красно-белых Георгий Джикия получил тяжелую травму и выбыл до конца чемпионата. Столичный клуб занят поиском замены для него.

Отмечается, что существует вариант, при котором Беляев перейдет в «Спартак», даже если москвичи арендуют защитника «Наполи» Николу Максимовича. По информации источника, Каррера считает 26-летнего россиянина одним из сильнейших на своей позиции в РФПЛ.

В нынешнем сезоне Беляев провел 19 матчей во всех турнирах, записав в свой актив один гол.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Беляев Максим Каррера Массимо
Комментарии (21)
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oyabun
1516624417
А почему именно аренда? Не должен ведь дорого стоить, так почему бы не купить? Если без права выкупа, так отдавать же потом придется..
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alexivanof197
1516625139
уже пора давно договориться ,а то ТО скоро закроется-никаких покупок,только переговоры
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кузнецов артем
1516626099
Аренда навереное я думаю потому что, после травмы Джикии он может поехать на чм и после него цена вырастит. А Спартаку выгодна аренда поскольку лимит измениться после чм и Беляев может оказаться не в удел
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пряник929
1516627227
Если Беляев с головой, то подождет пока метаться...
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Тraumtanzеr
1516629186
Взять Беляева, Набиуллина и достаточно для зимы.
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ufos73
1516634400
Не вижу смысла, для Арсенала, отдавать основного игрока в аренду... Надо искать другие варианты
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OfaZavr
1516635785
и опять в новости ничего конкретного, я думал здесь слова Массимо приведут что он лично заинтересован и надеется на успешное завершение сделки а тут просто слухи и предположения.
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Ахимас Вельде
1516636110
Каждый день, читая новости, ничего кроме слухов. Когда будет дело?
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СШГЭС
1516637173
Ездили в Бразилию, Швейцарию, Италию и нашли в Туле. Супер!!!!!!
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Svoysvoemubrat
1516637774
Вся жизнь впереди Надейся и жди.
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