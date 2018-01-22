Сергей Еременко приглашен на второй сбор «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов дать больше времени полузащитнику «Базеля» Сергею Еременко для адаптации к новым условиям. 19-летний футболист получил приглашение провести с красно-белыми второй сбор.

«Это молодой парень, и надо дать ему время адаптироваться. Со «Спартаком» он работает всего неделю. Нужно время. Для своих 19 лет он обладает хорошими качествами. Думаю, Сергей останется с нами на второй сбор», – сказал Каррера.

Напомним, что Еременко уже успел дебютировать в «Спартаке», появившись на поле во втором тайме товарищеского матча с «Шанхай СИПГ» (0:1).