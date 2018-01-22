Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сергей Еременко приглашен на второй сбор «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов дать больше времени полузащитнику «Базеля» Сергею Еременко для адаптации к новым условиям. 19-летний футболист получил приглашение провести с красно-белыми второй сбор.

    «Это молодой парень, и надо дать ему время адаптироваться. Со «Спартаком» он работает всего неделю. Нужно время. Для своих 19 лет он обладает хорошими качествами. Думаю, Сергей останется с нами на второй сбор», – сказал Каррера.

    Напомним, что Еременко уже успел дебютировать в «Спартаке», появившись на поле во втором тайме товарищеского матча с «Шанхай СИПГ» (0:1).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.01.2018 10:08
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 января 2018, 13:14

      Неплохое будет приобретение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 22 января 2018, 10:41

      а Роману долго осталось?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11