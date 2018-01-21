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    Промесом интересуются клубы из Китая и Англии, но игрок останется в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, скорее всего, не уйдет из команды в зимнее трансферное окно.

    Интерес к игроку проявляют клубы из чемпионатов Англии и Китая, однако ни одна из сторон не приблизилась к завершению сделки. Также потенциальных покупателей отпугивает сумма, прописанная в контракте игрока, — 40 миллионов евро.

    Сам игрок сейчас также не готов менять обстановку и хочет остаться в «Спартаке».

    Ранее сообщалось, что нападающий красно-белых Зе Луиш также не уйдет из команды зимой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.01.2018 18:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 21 января 2018, 19:48

      Достали уже , пора закрыть тему он наш на лето,на беду всем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 21 января 2018, 19:07

      Где-то в Китае эту новость не понимают Халк и Витсель.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 19:03

      Чем больше говорят об игроках Спартака, тем выше популярность клуба, это хорошо. А вообще, с этими шоколадками есть ещё шанс отстоять чемпионство, без них - вряд ли.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +178

      spamo77 21 января 2018, 19:02

      красавчик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 января 2018, 18:57

      Чемпионат России они конечно же доиграют.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 21 января 2018, 18:19

      В чем смысл новости, это ежу ясно.

      8
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      Рейтинг: +15

      roma1984007 21 января 2018, 18:13

      да уж

      0
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