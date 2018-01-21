Промесом интересуются клубы из Китая и Англии, но игрок останется в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, скорее всего, не уйдет из команды в зимнее трансферное окно.

Интерес к игроку проявляют клубы из чемпионатов Англии и Китая, однако ни одна из сторон не приблизилась к завершению сделки. Также потенциальных покупателей отпугивает сумма, прописанная в контракте игрока, — 40 миллионов евро.

Сам игрок сейчас также не готов менять обстановку и хочет остаться в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что нападающий красно-белых Зе Луиш также не уйдет из команды зимой.