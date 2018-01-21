Зе Луиш отклонил два предложения от клубов АПЛ и останется «Спартаке»

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Нападающий «Спартака» Зе Луиш получил два предложения от клубов АПЛ во время зимнего трансферного окна. Однако оба предложения не устроили футболиста.
Команды, которые хотели подписать Зе Луиша, находятся в нижней части турнирной таблицы. Одной из них был «Брайтон», который предлагал 20 миллионов евро за нападающего, но игрок предпочел остаться в России.
Ранее сообщалось об интересе «Саутгемптона» к полузащитнику красно-белых Квинси Промесу.