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    Зе Луиш отклонил два предложения от клубов АПЛ и останется «Спартаке»

    Нападающий «Спартака» Зе Луиш получил два предложения от клубов АПЛ во время зимнего трансферного окна. Однако оба предложения не устроили футболиста.

    Команды, которые хотели подписать Зе Луиша, находятся в нижней части турнирной таблицы. Одной из них был «Брайтон», который предлагал 20 миллионов евро за нападающего, но игрок предпочел остаться в России.

    Ранее сообщалось об интересе «Саутгемптона» к полузащитнику красно-белых Квинси Промесу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.01.2018 16:47
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +51

      raptor62 22 января 2018, 10:29

      зачем зе это нужно брайтон одной ногой в чемпионшипе
      что это за перспектива

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 января 2018, 22:00

      Естественно, там же бегать надо, отрабатывать зп по полной .А тут ходи да получай миллионы

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 января 2018, 20:50

      Вот и доказывай теперь своей игрой это.

      1
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      Рейтинг: +481

      belrus21 21 января 2018, 20:30

      Хороший игрок. Топ уровень для нашего чемпионата

      2
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 21 января 2018, 19:17

      Зе Луишу в Спартаке нравится, ЛЕ на носу. А там одни понты.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 января 2018, 19:01

      правильно поступил, зачем ему торопиться и переходить не пойми куда лучше остаться там где ты важен и нужен и продолжать бороться за высокие места и трофеи.

      7
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 января 2018, 18:36

      Молодец Зе, послал англосаксов. Есть чуйка, что ты в оставшихся играх задашь жару.

      9
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      Рейтинг: +5444

      Приус 21 января 2018, 18:21

      Зеркальные санкции от Зе.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 21 января 2018, 18:19

      Эти два клуба готовятся на вылет...зачем ему туда идти???В Спартаке еще еврокубоки и борьба в чемпионате...

      7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 января 2018, 18:16

      Другого ответа никто и не ждал от него.

      6
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