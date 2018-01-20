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    Промес отказался от перехода в «Саутгемптон», поскольку хочет играть в топ-клубе

    Как информирует источник, полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес не перейдет этой зимой в английский «Саутгемптон», об интересе которого «Бомбардир» писал ранее. Клуб не хочет отпускать футболиста по ходу чемпионата России.

    Кроме того, сам голландец не желает становиться «святым», поскольку не считает этот клуб топовым по европейским меркам.

    Напомним, что отступные за Промеса для клуба из Европы равняются 30 миллионам евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2018 23:44
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +11240

      alp 22 января 2018, 12:05

      при 30 мультов отступных, Промес может провести остаток карьеры в спартаке..

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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 21 января 2018, 23:06

      Саутгемптон идёт на вылет,и какой ему смысл туда переходить?

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      Рейтинг: +190

      Konb48 21 января 2018, 12:24

      Набивает себе цену. Считаю, что зря не пошел. В топ-клубе он затеряется, чтобы такого не было, надо сначала себя в обычном клубе попробовать, а из него уже в топ идти. Хотя, лучше быть звездой в среднем звене, чем никем в верхах. Но попробовать стоило бы. Сюда он всегда успел бы вернуться!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 января 2018, 12:08

      это правильно, незачем сразу бежать ко всяким середнякам, поможет нам еще весной и проявит хорошо в ЛЕ тогда и дождется нужного предложения.

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 января 2018, 11:16

      Топ клубов, не так много.в каждом ,из пятёрки лучших Чемпов их 3-4.

      Промеса туда не зовут...))Может Саугентон был бы вариант, для дальнейшего развития

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      Рейтинг: +584

      Бубновский 21 января 2018, 11:07

      решение абсолютно верное!...с его амбициями уходить к лузерам апл - самоубийство!...кто нибудь теперь помнит о рондоне? а он ведь не к святым ушел, к молотобойцам...промес не осел, и прекрасно понимает, что на уровне апл он затеряется в многотысячной толпе футболистов его же уровня

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 января 2018, 08:27

      Так этот мега супер игрок остался там где он есть на сто лет

      -2
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 21 января 2018, 07:59

      Промес в себя сильно поверил видать.
      Гарет Бэйл. Предыдущие клубы: "Саутгемптон" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия)

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      Рейтинг: +110

      karamaltyk > altair2004 21 января 2018, 14:46

      Скорее Тоттенхем

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 января 2018, 07:54

      Все правильно сделал,если уж и уходить из Спартака то только в топ клуб.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 21 января 2018, 06:51

      Спартак великий клуб, а что такое Саутгемптон! Все правильно сделал!

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