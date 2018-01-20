Промес отказался от перехода в «Саутгемптон», поскольку хочет играть в топ-клубе

Как информирует источник, полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес не перейдет этой зимой в английский «Саутгемптон», об интересе которого «Бомбардир» писал ранее. Клуб не хочет отпускать футболиста по ходу чемпионата России.

Кроме того, сам голландец не желает становиться «святым», поскольку не считает этот клуб топовым по европейским меркам.

Напомним, что отступные за Промеса для клуба из Европы равняются 30 миллионам евро.