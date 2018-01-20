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  • Промес отказался от перехода в «Саутгемптон», поскольку хочет играть в топ-клубе

Промес отказался от перехода в «Саутгемптон», поскольку хочет играть в топ-клубе

20 января 2018, 23:44
28

Как информирует источник, полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес не перейдет этой зимой в английский «Саутгемптон», об интересе которого «Бомбардир» писал ранее. Клуб не хочет отпускать футболиста по ходу чемпионата России.

Кроме того, сам голландец не желает становиться «святым», поскольку не считает этот клуб топовым по европейским меркам.

Напомним, что отступные за Промеса для клуба из Европы равняются 30 миллионам евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Саутгемптон Спартак Промес Квинси
Комментарии (28)
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Ruryu
1516481380
Ну,тогда паши,товарищ в 2-3 раза больше... может и глянешься топам..
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Vlad_Tverskoy
1516482363
Квинси крут,но еще сырой для супер клуба! как бы он мне не нравился,надо думать трезво...игрок хорош но есть и минусы
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multiscan
1516488086
Ещё одному игроку мозги запудрили, что "Спартак" - топ-клуб.
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Рубинище
1516496782
В Спартаке он как кароль и за ЛЧ поборется.. зачем ему в днище..всё правильно..
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RedWhiteFans2
1516502989
Обрусел уже Тоха. Да что он там не видел в Англии. Лучше быть королем у нас, чем при короле там.
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Опорник84
1516506667
Спартак великий клуб, а что такое Саутгемптон! Все правильно сделал!
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karamaltyk
1516510755
Промес в себя сильно поверил видать. Гарет Бэйл. Предыдущие клубы: "Саутгемптон" (Англия), "Тоттенхэм" (Англия)
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Axe111
1516512436
Так этот мега супер игрок остался там где он есть на сто лет
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acer2003
1516522562
Топ клубов, не так много.в каждом ,из пятёрки лучших Чемпов их 3-4.
Промеса туда не зовут...))Может Саугентон был бы вариант, для дальнейшего развития
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OfaZavr
1516525709
это правильно, незачем сразу бежать ко всяким середнякам, поможет нам еще весной и проявит хорошо в ЛЕ тогда и дождется нужного предложения.
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