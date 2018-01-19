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    Роша: «Переход в «Спартак»? Я играю в одной из сильнейших европейских команд»

    Нападающий «Спартака» Педро Роша оценивает своей переход в столичный клуб минувшей осенью как положительный опыт. Бразилец отметил, что уже полностью адаптировался в стане красно-белых.

    «В целом я уже адаптировался в России. С каждым днем я все больше и больше вкатывался в командный режим и сейчас могу работать в полную силу, чтобы приносить максимальную пользу команде.

    На данный момент я уже могу оценить свой переход в «Спартак» как полезный опыт. Я играю в одной из сильнейших европейских команд и сейчас, после адаптации, смогу показать свой уровень игры, чтобы запомниться болельщикам нашего клуба и показать, за что меня пригласили», – заявил футболист.

    В текущем сезоне Педро Роша семь раз появлялся на поле в матчах Премьер-лиги, забив в них один гол и сделав две результативные передачи.

    Источник: ТАСС

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    19.01.2018 11:34
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 1 февраля 2018, 22:25

      Долговато адаптируешься

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 20 января 2018, 10:08

      Чего за Спартак? Чего за Роша?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 19 января 2018, 17:35

      Да скоро Лигу Европы выиграем. Как пить дать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 19 января 2018, 15:48

      Спартак,как и любой клуб России даже в 50 лучших команд Европы не входят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 19 января 2018, 13:37

      Ну, шансы-то есть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 января 2018, 13:23

      Всё нормуль! Антоха тоже не сразу раскрылся в Спартаке... первые полгода-год тоже делал много вещей не в попад. А у Роши видна техника, виден потенциал, главное чтобы продолжал работать над собой и мы увидим возможно не менее яркого игрока чем Антоха.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 19 января 2018, 13:18

      кто это вообще?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 19 января 2018, 12:56

      Пора уже показывать футбол, пингвины в Африке быстрее адаптируются?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 19 января 2018, 12:07

      Давай братан уже показывай! а то как то невнятно пока мяч катаешь.хотелось бы яркой игры,а то получается хотели одного взять в итоге в последний момент предложили тебя,а результата нет совсем...с таким КПД из Спартака 2 ребята могли бы справится!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 11:43

      но если весной не покажешь на что способен то трансфер стоит признать полной неудачей и продавать, зачем держать в составе второго Оланаре.

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