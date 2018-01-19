Роша: «Переход в «Спартак»? Я играю в одной из сильнейших европейских команд»

Нападающий «Спартака» Педро Роша оценивает своей переход в столичный клуб минувшей осенью как положительный опыт. Бразилец отметил, что уже полностью адаптировался в стане красно-белых.

«В целом я уже адаптировался в России. С каждым днем я все больше и больше вкатывался в командный режим и сейчас могу работать в полную силу, чтобы приносить максимальную пользу команде.

На данный момент я уже могу оценить свой переход в «Спартак» как полезный опыт. Я играю в одной из сильнейших европейских команд и сейчас, после адаптации, смогу показать свой уровень игры, чтобы запомниться болельщикам нашего клуба и показать, за что меня пригласили», – заявил футболист.

В текущем сезоне Педро Роша семь раз появлялся на поле в матчах Премьер-лиги, забив в них один гол и сделав две результативные передачи.