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  • Роша: «Переход в «Спартак»? Я играю в одной из сильнейших европейских команд»

Роша: «Переход в «Спартак»? Я играю в одной из сильнейших европейских команд»

19 января 2018, 11:34
14

Нападающий «Спартака» Педро Роша оценивает своей переход в столичный клуб минувшей осенью как положительный опыт. Бразилец отметил, что уже полностью адаптировался в стане красно-белых.

«В целом я уже адаптировался в России. С каждым днем я все больше и больше вкатывался в командный режим и сейчас могу работать в полную силу, чтобы приносить максимальную пользу команде.

На данный момент я уже могу оценить свой переход в «Спартак» как полезный опыт. Я играю в одной из сильнейших европейских команд и сейчас, после адаптации, смогу показать свой уровень игры, чтобы запомниться болельщикам нашего клуба и показать, за что меня пригласили», – заявил футболист.

В текущем сезоне Педро Роша семь раз появлялся на поле в матчах Премьер-лиги, забив в них один гол и сделав две результативные передачи.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Роша Педро
Комментарии (14)
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lek!
1516351094
тут Ты чуть погорячился .
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oyabun
1516351195
Вчера как то не очень показал уровень свой.. Даже комментаторы отметили. Ну, будем посмотреть весной.
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OfaZavr
1516351395
но если весной не покажешь на что способен то трансфер стоит признать полной неудачей и продавать, зачем держать в составе второго Оланаре.
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Vlad_Tverskoy
1516352878
Давай братан уже показывай! а то как то невнятно пока мяч катаешь.хотелось бы яркой игры,а то получается хотели одного взять в итоге в последний момент предложили тебя,а результата нет совсем...с таким КПД из Спартака 2 ребята могли бы справится!
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VVM1964
1516354906
Вот только мы начинаем сомневаться , что Спартак в твоем лице приобрел сильного нападающего ( не разуверь окончательно )
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RedWhiteFans2
1516355805
Пора уже показывать футбол, пингвины в Африке быстрее адаптируются?
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TY13R
1516357092
кто это вообще?
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ivanthebest
1516357394
Всё нормуль! Антоха тоже не сразу раскрылся в Спартаке... первые полгода-год тоже делал много вещей не в попад. А у Роши видна техника, виден потенциал, главное чтобы продолжал работать над собой и мы увидим возможно не менее яркого игрока чем Антоха.
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momwig_
1516358237
Ну, шансы-то есть.
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Татарин за ЦСКА
1516366120
Спартак,как и любой клуб России даже в 50 лучших команд Европы не входят.
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