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    Геркус готов вернуть Жемалетдинова в «Локомотив»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус подтвердил интерес клуба к нападающему «Рубина» Рифату Жемалетдинову.

    «Мы считаем Рифата интересным и сильным футболистом. Если в перспективе появится возможность продолжения его карьеры у нас, то нам это как минимум интересно. Думаю, сейчас много игроков «Рубина» вокруг себя имеют набор слухов о тех или иных вариантах развития карьеры. Обычно это случается, когда клуб испытывает трудности. Мы желаем «Рубину» разобраться с их проблемами, а спекулировать на эту тему не хотелось бы.

    Сычев старается помочь команде решить поставленные перед ней задачи. У него контракт до конца сезона, как и у многих игроков «Казанки». Думаю, ближе к выполнению их задачи будем с ним разговаривать», – заявил Геркус.

    21-летний Жемалетдинов является воспитанником «Локомотива», за который он выступал до 2016 года. В текущем сезоне нападающий казанцев провел 14 матчей в РФПЛ, забив в них два гола и сделав одну результативную передачу.

    Источник: ТАСС

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    18.01.2018 09:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 18 января 2018, 15:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лучше Ньяссе верни!

      -4
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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 > gol_kak_sokol 19 января 2018, 17:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если тебе бы было пох, то ты бы не реагировал))

      -4
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 18 января 2018, 14:24

      Иуда с удовольствием вернуться в состав вагончика,чтобы еще раз получить 30 сребреников)

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 января 2018, 11:26

      Коряна подписали, а дальше ни слуху ни духу. Вот теперь вопрос, а Жемалетдинов сейчас нужен Локомотиву?

      1
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 18 января 2018, 11:20

      Потом опять уговаривать остаться?

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 18 января 2018, 10:37

      Не нужен. Его место сейчас там где он есть.

      2
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