Геркус готов вернуть Жемалетдинова в «Локомотив»

Президент «Локомотива» Илья Геркус подтвердил интерес клуба к нападающему «Рубина» Рифату Жемалетдинову.

«Мы считаем Рифата интересным и сильным футболистом. Если в перспективе появится возможность продолжения его карьеры у нас, то нам это как минимум интересно. Думаю, сейчас много игроков «Рубина» вокруг себя имеют набор слухов о тех или иных вариантах развития карьеры. Обычно это случается, когда клуб испытывает трудности. Мы желаем «Рубину» разобраться с их проблемами, а спекулировать на эту тему не хотелось бы.

Сычев старается помочь команде решить поставленные перед ней задачи. У него контракт до конца сезона, как и у многих игроков «Казанки». Думаю, ближе к выполнению их задачи будем с ним разговаривать», – заявил Геркус.

21-летний Жемалетдинов является воспитанником «Локомотива», за который он выступал до 2016 года. В текущем сезоне нападающий казанцев провел 14 матчей в РФПЛ, забив в них два гола и сделав одну результативную передачу.