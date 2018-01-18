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    Смолов может заменить Обамеянга в «Боруссии»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перебраться в немецкую Бундеслигу, сообщает Kicker. Он является одним из кандидатов на замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу в составе дортмундской «Боруссии». Габонец близок к переходу в «Арсенал», в его услугах также заинтересован чемпион Китая «Гуанчжоу Эвергранд», готовый заплатить 72 миллиона евро.

    Конкуренцию российскому нападающему может составить форвард«Челси» Миши Батшуайи.

    Напомним, ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны «Вест Хэма», «Спартака», «Зенита», «Наполи» и «Реала». В текущем сезоне Федор провел 13 матчей в РФПЛ, забил 10 голов и сделав четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2018 06:03
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 18 января 2018, 23:28

      Опять Дортмунд и опять никаких подвижек. Теперь у Феди ещё и Миша конкурент

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 января 2018, 13:52

      Федька, от всей души тебе желаю перейти именно в Боруссию, это именно тот клуб где можно раскрыть свой потенциал на 100%, при этом не окучивая грязевые ванны в Англии, и постоянно играя в еврокубках.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 января 2018, 12:27

      женихов много а невеста одна вот весь и винегрет постоянно тут пишут

      1
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 18 января 2018, 11:38

      Согласен, что ему и дома не плохо. Надоел уже весь этот треп. Скорее бы купил его кто-нибудь из-за бугра, вот тут -то и посмотрели бы на что казачек способен.

      1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 18 января 2018, 11:10

      Я конечно не имею ничего против Федора, но эти утки реально достали. Сначала Федор уходит в Вест Хем, потом им интересуется Реал, теперь вот и Боруссия тоже. На мой взгляд, он просто не желает покидать страну и что-то доказывать. Ему тут комфортно в финансовом плане и спрос не велик, а в Европе такого не будет.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 января 2018, 11:03

      бедолага агент уже не знает как приврать чтоб Спартак или Зенит купили этого ракала.

      2
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 18 января 2018, 10:34

      Смолова уже десять раз везде сосватали - уже продайте сначала,потом пишите...

      4
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      Рейтинг: +6309

      порт 18 января 2018, 09:55

      Вот ещё один клуб нашли для Феди, десятый по моему уже за сезон. Вот только воз и ныне там.

      3
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 18 января 2018, 09:44

      Миши в Боруссию, Фёдора в Челси!!!

      0
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 18 января 2018, 09:20

      Почему бы и нет!

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