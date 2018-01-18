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Смолов может заменить Обамеянга в «Боруссии»

18 января 2018, 06:03
23

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перебраться в немецкую Бундеслигу, сообщает Kicker. Он является одним из кандидатов на замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу в составе дортмундской «Боруссии». Габонец близок к переходу в «Арсенал», в его услугах также заинтересован чемпион Китая «Гуанчжоу Эвергранд», готовый заплатить 72 миллиона евро.

Конкуренцию российскому нападающему может составить форвард«Челси» Миши Батшуайи.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны «Вест Хэма», «Спартака», «Зенита», «Наполи» и «Реала». В текущем сезоне Федор провел 13 матчей в РФПЛ, забил 10 голов и сделав четыре результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Трансферы Краснодар Боруссия Д Смолов Федор Обамеянг Пьер-Эмерик
Комментарии (23)
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slavа0508
1516245878
Главное заголовок Смолов заменит,,,,А начинаешь читать дальше Смолов может заменить,,,,короче как всегда
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woyser
1516245912
короче Краснодар его бундеслига))) достали уже.
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Фан666
1516249454
Скорее он в Тосно заболотного заменит. А так пусть в Реал едет. там его ждут с рождения
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CSKA471
1516251052
Кря кря
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Обер-КанцлерЪ
1516251850
До лета никуда из Краснодара Фёдор не уйдёт, чтоб с Чемпионатом Мира не пролететь мимо основы! Уже миллион раз об этом говорили. А вот после ЧМ всё возможно. Но вот именно Боруссия - это то что нужно для Смолова, этот вариант даже лучше чем Реал или Наполи. Мне кажется в Германии у него будет больше шансов заиграть, да и футбол Бундеслиги ему больше подходит!
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momwig_
1516255138
Угу. А Кокорин - Кейна в Тоттенхэме. Развлечемся, господа звИздАболы! )))
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порт
1516258515
Вот ещё один клуб нашли для Феди, десятый по моему уже за сезон. Вот только воз и ныне там.
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SPACE TRUCKIN
1516260880
Смолова уже десять раз везде сосватали - уже продайте сначала,потом пишите...
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3a zenit
1516262607
бедолага агент уже не знает как приврать чтоб Спартак или Зенит купили этого ракала.
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Полная Канистра
1516267649
женихов много а невеста одна вот весь и винегрет постоянно тут пишут
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