Смолов может заменить Обамеянга в «Боруссии»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перебраться в немецкую Бундеслигу, сообщает Kicker. Он является одним из кандидатов на замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу в составе дортмундской «Боруссии». Габонец близок к переходу в «Арсенал», в его услугах также заинтересован чемпион Китая «Гуанчжоу Эвергранд», готовый заплатить 72 миллиона евро.

Конкуренцию российскому нападающему может составить форвард«Челси» Миши Батшуайи.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны «Вест Хэма», «Спартака», «Зенита», «Наполи» и «Реала». В текущем сезоне Федор провел 13 матчей в РФПЛ, забил 10 голов и сделав четыре результативные передачи.