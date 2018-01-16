В окружении Максимовича ничего не знают об интересе со стороны «Спартака»

«Наполи» ничего неизвестно об интересе «Спартака» к защитнику Николе Максимовичу, сообщил источник, близкий к футболисту.

Вчера в итальянских СМИ появилась информация, что красно-белые могут арендовать 26-летнего игрока за 2 миллиона евро с правом выкупа за 15 миллионов.

«Ничего не знаю про интерес «Спартака». Это сложный вопрос, ведь Никола только летом перешел в «Наполи». У него есть контракт, они заплатили за него 26 миллионов евро. Посмотрим», – сказал источник.

Максимович перешел в «Наполи» из «Торино» прошлым летом. В нынешнем сезоне он принял участие всего в четырех матчах. Действующий контракт серба с «адзурри» рассчитан до июня 2021 года.