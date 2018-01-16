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    В окружении Максимовича ничего не знают об интересе со стороны «Спартака»

    «Наполи» ничего неизвестно об интересе «Спартака» к защитнику Николе Максимовичу, сообщил источник, близкий к футболисту.

    Вчера в итальянских СМИ появилась информация, что красно-белые могут арендовать 26-летнего игрока за 2 миллиона евро с правом выкупа за 15 миллионов.

    «Ничего не знаю про интерес «Спартака». Это сложный вопрос, ведь Никола только летом перешел в «Наполи». У него есть контракт, они заплатили за него 26 миллионов евро. Посмотрим», – сказал источник.

    Максимович перешел в «Наполи» из «Торино» прошлым летом. В нынешнем сезоне он принял участие всего в четырех матчах. Действующий контракт серба с «адзурри» рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.01.2018 14:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 16 января 2018, 17:21

      я тоже не вкурсе

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 января 2018, 15:02

      У Бомбардира как обычно источник информации - дядя Ваня с помойки.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +952

      Николай Живоглядов > RedWhiteFans2 16 января 2018, 15:10

      Источник новости специально для вас указан внизу. Эти новости мы не сами придумываем

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