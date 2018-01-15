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  • Арбитр матча «Нант» – «ПСЖ» признал свою неправоту и попросил отменить желтую карточку Диего Карлоса

Арбитр матча «Нант» – «ПСЖ» признал свою неправоту и попросил отменить желтую карточку Диего Карлоса

15 января 2018, 15:35
17

Главный арбитр матча 20-го тура Лиги 1 «Нант»«ПСЖ» (0:1) Тони Шапрон в отчете для дисциплинарной комиссии объяснил свой поступок, произошедший в конце встречи.

На 91-й минуте судья упал на газон после случайного касания защитника «канареек» Диего Карлоса. В момент падения он попытался ударить игрока. После этого рефери удалил бразильца с поля, показав ему второе предупреждение.

Просмотрев эпизод после матча, Шапрон признал, что Карлос непреднамеренно зацепил его, и попросил в своем отчете отменить желтую карточку защитника.

В ближайшее время арбитр будет вызван на заседание дисциплинарного комитета. При этом Шапрон отстранен от обслуживания поединка 21-го тура между «Анже» и «Труа».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: RMC
Франция. Лига 1 Нант ПСЖ Карлос Диего Шапрон Тони
Комментарии (17)
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bset
1516020310
А где же по поводу попытки ударить футболиста раскаяние? Как арбитр ошибся, спору нет. Но как человек как м*дак поступил.
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Tararambol
1516020803
Друзья как букмекеры поступают в такой ситуации. Вопрос: Те кто ставил на КК в матче будет возврат, кто сталкивался?
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тигрик
1516029888
Если бы игрок попытался ударить другого, когда того толкнули, - прямая красная за неспортивное поведение и плюс дисквалификация на 2, 3 или 5 матчей, в зависимости от ситуации. Что сделал арбитр? То же самое, но естественно наказания не понесет...где справедливость...?!
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Тоторо
1516031797
Шапрон - рефери ФИФА с 2007-го года. Но при этом ни на одном топ-турнире замечен не был. Значит, неспроста... Уважения к нему даже после такого признания не испытываю. Тут дело не в его ошибке при трактовке пункта 3 раздела 12. Дело в его дальнейшем поступке. И нечего рассказывать про эмоции и тому подобное. Он ведь СУДЬЯ. Разве в какой-либо сфере или инстанции судья может быть подвержен своим чувствам и порывам?! Конечно нет. Вообщем, грустно... "Стресс, нервы расшатаны геноцидом..." ©
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Vlad_Tverskoy
1516035504
человек подножка пришел в себя)
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