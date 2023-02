Арбитр матча «Нант» – «ПСЖ» признал свою неправоту и попросил отменить желтую карточку Диего Карлоса

Главный арбитр матча 20-го тура Лиги 1 «Нант» – «ПСЖ» (0:1) Тони Шапрон в отчете для дисциплинарной комиссии объяснил свой поступок, произошедший в конце встречи.

На 91-й минуте судья упал на газон после случайного касания защитника «канареек» Диего Карлоса. В момент падения он попытался ударить игрока. После этого рефери удалил бразильца с поля, показав ему второе предупреждение.

Просмотрев эпизод после матча, Шапрон признал, что Карлос непреднамеренно зацепил его, и попросил в своем отчете отменить желтую карточку защитника.

В ближайшее время арбитр будет вызван на заседание дисциплинарного комитета. При этом Шапрон отстранен от обслуживания поединка 21-го тура между «Анже» и «Труа».

O que é isso, rapaz? Árbitro cai no chão, agride zagueiro Diego Carlos, do Nantes, e ainda expulsa o brasileiro no fim do jogo em que o PSG venceu por 1 a 0, pelo Francês pic.twitter.com/rjy3Q5poNP