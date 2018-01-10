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    Канчельскис: «Смолов в «Зените»? Не вижу смысла»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о вариантах продолжения карьеры нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    В РФПЛ на игрока претендуют «Зенит» и «Спартак».

    – Молва сватает нападающего «Краснодара» Федора Смолова в несколько клубов: «Зенит», турецкий «Бешикташ» и английский «Вест Хэм»...

    – В «Вест Хэм» я бы посоветовал переходить: команда сейчас преобразилась и в очень приличный футбол играет. Шансы остаться в АПЛ, мое мнение, хорошие. Что касается «Бешикташа», то думаю, что в Турции все-таки не того уровня футбол.

    «Зенит»? И что? Ну, перейдет из одной команды в другую внутри чемпионата. Не вижу смысла. Да, конечно, у «Зенита» побольше шансов на чемпионство. Но уровень футбола у нас, конечно же, ниже, чем в Англии.

    «У нас не оборона, а банда анархистов». Самый жесткий эксперт России

    Источник: Rusfootball.info

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    10.01.2018 20:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6939

      mamba9090909 10 января 2018, 20:58

      Советовать куда пойти можно в том случае, когда будут конкретные предложения. А пока только молва. А молва может заслать туда, куда Макар телят не гонял.

      1
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 10 января 2018, 20:40

      партак после 7:0 от ливерпуля в лиге европы? Не вижу смысла))

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 10 января 2018, 20:23

      Все, кто разбирается в футболе, уже хором орут Смолову: Езжай в ВэстХэм пока зовут. Вот и Канчельскис тоже. А он там играл, и очень прилично играл

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