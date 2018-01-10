Канчельскис: «Смолов в «Зените»? Не вижу смысла»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о вариантах продолжения карьеры нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

В РФПЛ на игрока претендуют «Зенит» и «Спартак».

– Молва сватает нападающего «Краснодара» Федора Смолова в несколько клубов: «Зенит», турецкий «Бешикташ» и английский «Вест Хэм»...

– В «Вест Хэм» я бы посоветовал переходить: команда сейчас преобразилась и в очень приличный футбол играет. Шансы остаться в АПЛ, мое мнение, хорошие. Что касается «Бешикташа», то думаю, что в Турции все-таки не того уровня футбол.

«Зенит»? И что? Ну, перейдет из одной команды в другую внутри чемпионата. Не вижу смысла. Да, конечно, у «Зенита» побольше шансов на чемпионство. Но уровень футбола у нас, конечно же, ниже, чем в Англии.

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