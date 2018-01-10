Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «У нас не оборона, а банда анархистов». Самый жесткий эксперт России


    4.2
    Голосов: 6
    10.01.2018 19:45
    Андрей Канчельскис и его суровая критика.
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Daily Star
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 12 января 2018, 10:46

      Если вы ещё Рейнгольда экспертом назовёте, наверно перестану "бомбардир" читать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 12 января 2018, 10:45

      Не согласен по поводу Аршавина! Вообще сейчас проблемы в атаке у нашей сборной, как раз потому, что нет нападающих, которые были раньше! Кержаков с Аршавином отошли , а заменить их не кем! Кокорин и Смолов! они то играют то нет, то забивают, то просто отбывают номер! а Аршавин в свои лучшие годы всегда играл стабильно! много решающих голов забивал!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 11 января 2018, 18:13

      Руки прочь от Аршавина - был и является (пока) лучшим игроком новейшей российской футбольной истории. Кто уже начинает забывать какой кайф мы испытывали от его игры, можно освежить ее здесь https://m.sports.ru/tribuna/blogs/vitalysuvorov/799985.html

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 12:19

      только болтовни много а на деле ничего, так каждый из нас может только критиковать а делают пусть другие.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 11 января 2018, 10:08

      По большому счету - я с ним согласен. А кто считает, что у нас все так хорошо и идет по плану - тот или враг, или дурак!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 11 января 2018, 07:45

      Пожалуй соглашусь с ним, но вот по Аршавину не прав...
      Грубые факты не для россиян, мы любим пыль в глаза....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 января 2018, 06:57

      Почитал-просто скулящий прибалт не более того.Как он о России может рассуждать то?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 11 января 2018, 00:36

      Мама-Анархия,Папа стакан портвейна!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 10 января 2018, 23:39

      Тут в комментариях больше половины экспертов пожестче. Удивил. Против "Зенита" тоже будешь в феврале за "Селтик" болеть? Радетель х..в за отечественный футбол выискался. За "Спартак" и ЦСКА видите ли он болеть не может. Надевай юбку и п....й в Шотландию!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 10 января 2018, 22:36

      я был до этого лучшего мнения о нём...
      называя АРшавина средним игроком он одновременно засирает Венгера руководство Арсенала мол они купили не рыбу , не мясо...
      и самое главное типо Россиянин и болеть за МЮ против Спартака в кубках это зашквар да это его мнение , но я с ним не согласен...
      с детства помимо наших команд болею за Ливерпуль , но когда играют наши команды в кубках даже те которые я недолюбливаю) я всё равно болею за наши КОМАНДЫ!!!

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11