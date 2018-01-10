«У нас не оборона, а банда анархистов». Самый жесткий эксперт России

Если вы ещё Рейнгольда экспертом назовёте, наверно перестану "бомбардир" читать!
Не согласен по поводу Аршавина! Вообще сейчас проблемы в атаке у нашей сборной, как раз потому, что нет нападающих, которые были раньше! Кержаков с Аршавином отошли , а заменить их не кем! Кокорин и Смолов! они то играют то нет, то забивают, то просто отбывают номер! а Аршавин в свои лучшие годы всегда играл стабильно! много решающих голов забивал!
только болтовни много а на деле ничего, так каждый из нас может только критиковать а делают пусть другие.
По большому счету - я с ним согласен. А кто считает, что у нас все так хорошо и идет по плану - тот или враг, или дурак!
Пожалуй соглашусь с ним, но вот по Аршавину не прав...
Грубые факты не для россиян, мы любим пыль в глаза....
Почитал-просто скулящий прибалт не более того.Как он о России может рассуждать то?
Мама-Анархия,Папа стакан портвейна!!!
я был до этого лучшего мнения о нём...
называя АРшавина средним игроком он одновременно засирает Венгера руководство Арсенала мол они купили не рыбу , не мясо...
и самое главное типо Россиянин и болеть за МЮ против Спартака в кубках это зашквар да это его мнение , но я с ним не согласен...
с детства помимо наших команд болею за Ливерпуль , но когда играют наши команды в кубках даже те которые я недолюбливаю) я всё равно болею за наши КОМАНДЫ!!!