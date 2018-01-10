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    Источник: Зидан зимой хочет подписать в «Реал» только Фекира

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан скептически смотрит на масштабное усиление состава в зимнее трансферное окно. Как сообщается, специалист готов согласиться лишь на подписание полузащитника «Лиона» Набиля Фекира. Рыночная стоимость 24-летнего француза оценивается в 20 миллионов евро. Сам футболист отмечал, что с радостью бы перешел в стан мадридцев.

    В текущем сезоне Фекир провел в чемпионате Франции 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Don Balon

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    10.01.2018 12:46
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 13 января 2018, 11:53

      хз откуда у вас инфа про 20 евро, потому что Ол`я сказал что установил его цену в 68 евро. в этом сезоне точно Набиль доиграет в Лионе, в конце возможно уйдет. Он лидер команды на данный момент, в здравом уме за 150 не отдали бы по среди сезона его

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 января 2018, 17:25

      Без факира в этом году точно не обойтись.

      -1
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 10 января 2018, 15:58

      Фекир интересный вариант конечно, главный вопрос - что насчёт форварда, ЗиЗу????

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 10 января 2018, 15:50

      Конечно интересная статистика для полузащитника.. но , нахрена? вернуть хамеса , тем более модрич вон собирается уходить.

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > DeStar 10 января 2018, 23:05

      в 16 и 17 фифах он был ST,RW у него хорошая левая, конечно не как у Хамеса, тут главное потенциал...цена...
      Вообшем 50 на 50...вернемся к фифам там он прогрессирует)))так что будем надеяться пульнет и встанет на место Бенза, потому что он очень мощный парень, если в Реале начнет еще сильней прогрессировать то за этим будет интересно посмотреть.

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      Рейтинг: +232

      Sterh 10 января 2018, 13:03

      Ну да.. Нужны только французы) Причем - такие же "французы" как он, Бензема..

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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 10 января 2018, 12:49

      Зидан понимает,что делает но глоры не согласны и готовы его учить

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > ПИКЕ БАРСЕЛОНА 10 января 2018, 17:36

      зидан просто мега правильный человек, он всегда таким был ,не кричащим, не злым и не эмоциональным по жизни. Он никогда не скажет , как маур, что ему кто-то нужен. это неуважение к игрокам, плюс нытье, а там и так , возможно , в раздевался не радостно все, чтобы еще им говорить, мол вы олени мне нужен другой. Я думаю только идиот не понимает, что реалу нужен нападающий. тут даже не нужно думать, есть статистика, по которой лучший напад реала - роналду, забил меньше резервника себальоса или столько же, в ла лиге. Бензема инвалид, и он сам не забиват, а лишь снабжает - но ведь не эффективно раз голов нет даже у роналду? и бэйл не играет, без него тяжело,ибо нападов больше нет, асенсио и лукас васкес, не бомбардиры, чтобы на них надеяться.. тут бы морату, или хотя бы хамеса вернуть.

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