Источник: Зидан зимой хочет подписать в «Реал» только Фекира

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан скептически смотрит на масштабное усиление состава в зимнее трансферное окно. Как сообщается, специалист готов согласиться лишь на подписание полузащитника «Лиона» Набиля Фекира. Рыночная стоимость 24-летнего француза оценивается в 20 миллионов евро. Сам футболист отмечал, что с радостью бы перешел в стан мадридцев.

В текущем сезоне Фекир провел в чемпионате Франции 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.