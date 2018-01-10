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  • Источник: Зидан зимой хочет подписать в «Реал» только Фекира

Источник: Зидан зимой хочет подписать в «Реал» только Фекира

10 января 2018, 12:46
8

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан скептически смотрит на масштабное усиление состава в зимнее трансферное окно. Как сообщается, специалист готов согласиться лишь на подписание полузащитника «Лиона» Набиля Фекира. Рыночная стоимость 24-летнего француза оценивается в 20 миллионов евро. Сам футболист отмечал, что с радостью бы перешел в стан мадридцев.

В текущем сезоне Фекир провел в чемпионате Франции 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: Don Balon
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Лион Фекир Набиль Зидан Зинедин
Комментарии (8)
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1515577752
Зидан понимает,что делает но глоры не согласны и готовы его учить
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Sterh
1515578595
Ну да.. Нужны только французы) Причем - такие же "французы" как он, Бензема..
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DeStar
1515588634
Конечно интересная статистика для полузащитника.. но , нахрена? вернуть хамеса , тем более модрич вон собирается уходить.
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Hala Madrid
1515589116
Фекир интересный вариант конечно, главный вопрос - что насчёт форварда, ЗиЗу????
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Gullit 76
1515680700
Без факира в этом году точно не обойтись.
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BellatrixBlack
1515833586
хз откуда у вас инфа про 20 евро, потому что Ол`я сказал что установил его цену в 68 евро. в этом сезоне точно Набиль доиграет в Лионе, в конце возможно уйдет. Он лидер команды на данный момент, в здравом уме за 150 не отдали бы по среди сезона его
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