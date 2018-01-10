Источник: Зидан зимой хочет подписать в «Реал» только Фекира

хз откуда у вас инфа про 20 евро, потому что Ол`я сказал что установил его цену в 68 евро. в этом сезоне точно Набиль доиграет в Лионе, в конце возможно уйдет. Он лидер команды на данный момент, в здравом уме за 150 не отдали бы по среди сезона его
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан скептически смотрит на масштабное усиление состава в зимнее трансферное окно. Как сообщается, специалист готов согласиться лишь на подписание полузащитника «Лиона» Набиля Фекира. Рыночная стоимость 24-летнего француза оценивается в 20 миллионов евро. Сам футболист отмечал, что с радостью бы перешел в стан мадридцев.
В текущем сезоне Фекир провел в чемпионате Франции 16 матчей, в которых забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.