Сегодня Мина подпишет контракт с «Барселоной»

Полузащитник сборной Колумбии Йерри Мина в среду должен оформить свой переход в «Барселону», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Трансфер футболиста из «Палмейраса» оценивается в 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист должен был пройти медобследование в столице Каталонии в минувший понедельник, но оно было перенесено на среду.

В минувшем сезоне Мина провел за клуб 22 матча во всех турнирах, забив в них пять голов и однажды отдав результативную передачу.