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  • Глушаков: «После зимней паузы будем отдавать все силы не на 100, а на 200 процентов»

Глушаков: «После зимней паузы будем отдавать все силы не на 100, а на 200 процентов»

9 января 2018, 22:05
18

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России после зимней паузы.

«Будем работать, тренировочный процесс будет тяжелый. Все понимаем это, все готовимся к продолжению чемпионата и к Лиге Европы соответсвенно.

Мы будем радовать болельщиков, все силы отдавать не на 100, а на 200 процентов. Так что очень хотелось бы уже сыграть официальный матч, чтобы трибуны заполнились, и порадовать болельщиков», — сказал Глушаков.

«Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 37 очков в 20 турах.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (18)
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Великий ЦСКА Москва
1515524997
Как с Марибором и Ливерпулем.
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anatolich72
1515525321
Поздновато батенька, даже первый вагон никогда не обгонит Локомотив.
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mutabor0992
1515526473
Ух ты ж...А не поздновато?Триндеть не мешки таскать!
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DOCTOR PENALTY
1515528157
Теперь не по 100, а по 200. Молодец Дениска!
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SEREZHA7575
1515529327
Время покажет!
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Kрейсер
1515533418
Хороший настрой. В ближайшем туре обыгрывайте Локо и останется всего 5 очков на 9-ть туров. Халява.
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ribavadim
1515550553
На двести ?!! Не-е,лучше на триста, а то ведь на двести бывает и недостаточно!
Ответить
Диктор
1515555022
Играли бы и вправду с таким настроем-не подведите нас.
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OfaZavr
1515570519
ну мы все в ожидании, вперед!
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77SAM
1515571219
Вы хотя бы на 70% попробуйте , а то ваши 30-40% уже осто*бенили.
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