Глушаков: «После зимней паузы будем отдавать все силы не на 100, а на 200 процентов»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России после зимней паузы.

«Будем работать, тренировочный процесс будет тяжелый. Все понимаем это, все готовимся к продолжению чемпионата и к Лиге Европы соответсвенно.

Мы будем радовать болельщиков, все силы отдавать не на 100, а на 200 процентов. Так что очень хотелось бы уже сыграть официальный матч, чтобы трибуны заполнились, и порадовать болельщиков», — сказал Глушаков.

«Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 37 очков в 20 турах.