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    Глушаков: «После зимней паузы будем отдавать все силы не на 100, а на 200 процентов»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России после зимней паузы.

    «Будем работать, тренировочный процесс будет тяжелый. Все понимаем это, все готовимся к продолжению чемпионата и к Лиге Европы соответсвенно.

    Мы будем радовать болельщиков, все силы отдавать не на 100, а на 200 процентов. Так что очень хотелось бы уже сыграть официальный матч, чтобы трибуны заполнились, и порадовать болельщиков», — сказал Глушаков.

    «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 37 очков в 20 турах.

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.01.2018 22:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 января 2018, 13:28

      К июню сил не останется совсем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 10 января 2018, 11:00

      Вы хотя бы на 70% попробуйте , а то ваши 30-40% уже осто*бенили.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 января 2018, 10:48

      ну мы все в ожидании, вперед!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 января 2018, 06:30

      Играли бы и вправду с таким настроем-не подведите нас.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 января 2018, 05:15

      На двести ?!! Не-е,лучше на триста, а то ведь на двести бывает и недостаточно!

      3
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 10 января 2018, 00:30

      Хороший настрой.
      В ближайшем туре обыгрывайте Локо и останется всего 5 очков на 9-ть туров.
      Халява.

      2
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 9 января 2018, 23:22

      Время покажет!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 января 2018, 23:02

      Теперь не по 100, а по 200. Молодец Дениска!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 9 января 2018, 22:34

      Ух ты ж...А не поздновато?Триндеть не мешки таскать!

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 9 января 2018, 22:33

      Всё равно Локомотив уже ни кому не обогнать

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 10 января 2018, 10:48

      да нет вполне их можно обогнать ведь еще неизвестно какие они выйдут после зимнего перерыва, вдруг очки будут в каждом матче терять (я им этого не желаю а просто предполагаю).

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 10 января 2018, 17:54

      Тоже самое можно и про Спартак сказать

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Татарин за ЦСКА 10 января 2018, 17:56

      ну да, я всю преследующую группу и имею ввиду.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > OfaZavr 10 января 2018, 17:59

      а,ну теперь я понял,просто тут (на сайте) все говорят только про потери очков у Локомотива и ни кто не говорит про ЦСКА,Спартак,Зенит и Краснодар,ждут только осечек "паровоза"

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