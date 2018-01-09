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    Эмери — о матче с «Реалом»: «Они подойдут к этой игре в отличной форме»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    «Мы будем играть против превосходной команды. Это точно. Я уверен, они подойдут к матчу в отличной форме.

    Бэйл вернулся после травмы. Это важный игрок, который делает команду очень сильной. «Реал» привык играть сложные матчи. Зидан, с его большим опытом как игрока и тренера, дает команде спокойствие

    У всех команд бывает непростой период в сезоне. То же сейчас происходит с «Реалом». Но вспомните, что когда «Реал» обыграл «Барселону» в Суперкубке этим летом, все говорили, что у «Барсы» будет сложный сезон. А каталонцы сейчас очень сильны», — сказал Эмери.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 14 февраля.

    Источник: AS

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    09.01.2018 21:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 9 января 2018, 22:59

      Реал никакой и чудо будет если псж не пройдет реал. так как реалу нечего делать уже будет, им сейчас только в лч играть. А коль вылетят.... можно на енсколько месяцев всех в отпуск отправить и играть резервом, лишь бы в топ 4 попасть и можно побороться за кубок короля

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