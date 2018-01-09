Эмери — о матче с «Реалом»: «Они подойдут к этой игре в отличной форме»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы будем играть против превосходной команды. Это точно. Я уверен, они подойдут к матчу в отличной форме.

Бэйл вернулся после травмы. Это важный игрок, который делает команду очень сильной. «Реал» привык играть сложные матчи. Зидан, с его большим опытом как игрока и тренера, дает команде спокойствие

У всех команд бывает непростой период в сезоне. То же сейчас происходит с «Реалом». Но вспомните, что когда «Реал» обыграл «Барселону» в Суперкубке этим летом, все говорили, что у «Барсы» будет сложный сезон. А каталонцы сейчас очень сильны», — сказал Эмери.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 14 февраля.