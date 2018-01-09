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  • Быстров получит новую бронзовую медаль Евро-2008 взамен украденной

Быстров получит новую бронзовую медаль Евро-2008 взамен украденной

9 января 2018, 16:00
7

Полузащитник «Тосно» и экс-игрок сборной России Владимир Быстров сообщил, что в деле о выпуске новой бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года появились сдвиги. В прошлом году награда у футболиста была украдена.

По словам хавбека, на данный момент решением этого вопроса занимается РФС.

«Да, подвижки есть. Сейчас этим занимается РФС. Для того чтобы выпустить новую медаль, сделают слепок с оригинала. Его нужно попросить у кого-то из ребят, которые играли на Евро-2008», – сказал Быстров.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Россия Быстров Владимир
Комментарии (7)
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belrus21
1515521309
Ничего себе!!!! Я думал, что у нас медали только отбирают!!!
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multiscan
1515521476
Сомнительно, что спёрли. Более правдоподобна версия, что Быстров её просто продал, ради лечения брата-наркомана.
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upiter622
1515522654
Я бы заказал золотую!Они это заслужили на евро 2008года,в отличии от наших сегодняшних ПДРСов!
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Черкизовский Кот
1515525702
Думаю, украл тот же человек... человечишка, который в своё время стырил у Володьки 23 штуки рублей. Ну вы поняли.
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alex1951
1515526741
расскажи народу как её сперли не все знают может и поверим...
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77SAM
1515529756
Причём тут РФС, пусть сам через инет закажет ....
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КЭТиК
1515551448
Так каждый подделку может сделать.
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