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    Быстров получит новую бронзовую медаль Евро-2008 взамен украденной

    Полузащитник «Тосно» и экс-игрок сборной России Владимир Быстров сообщил, что в деле о выпуске новой бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года появились сдвиги. В прошлом году награда у футболиста была украдена.

    По словам хавбека, на данный момент решением этого вопроса занимается РФС.

    «Да, подвижки есть. Сейчас этим занимается РФС. Для того чтобы выпустить новую медаль, сделают слепок с оригинала. Его нужно попросить у кого-то из ребят, которые играли на Евро-2008», – сказал Быстров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2018 16:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 10 января 2018, 05:30

      Так каждый подделку может сделать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 9 января 2018, 23:29

      Причём тут РФС, пусть сам через инет закажет ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 января 2018, 22:39

      расскажи народу
      как её сперли
      не все знают
      может и поверим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 9 января 2018, 22:21

      Думаю, украл тот же человек... человечишка, который в своё время стырил у Володьки 23 штуки рублей. Ну вы поняли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 9 января 2018, 21:30

      Я бы заказал золотую!Они это заслужили на евро 2008года,в отличии от наших сегодняшних ПДРСов!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 9 января 2018, 21:11

      Сомнительно, что спёрли. Более правдоподобна версия, что Быстров её просто продал, ради лечения брата-наркомана.

      -3
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      Рейтинг: +481

      belrus21 9 января 2018, 21:08

      Ничего себе!!!! Я думал, что у нас медали только отбирают!!!

      0
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