Быстров получит новую бронзовую медаль Евро-2008 взамен украденной

Полузащитник «Тосно» и экс-игрок сборной России Владимир Быстров сообщил, что в деле о выпуске новой бронзовой медали чемпионата Европы 2008 года появились сдвиги. В прошлом году награда у футболиста была украдена.

По словам хавбека, на данный момент решением этого вопроса занимается РФС.

«Да, подвижки есть. Сейчас этим занимается РФС. Для того чтобы выпустить новую медаль, сделают слепок с оригинала. Его нужно попросить у кого-то из ребят, которые играли на Евро-2008», – сказал Быстров.