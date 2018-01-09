Сафонов: «Брайтон» не заплатит за Зе Луиша 20 миллионов. Он стоит не больше 15»

Президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов прокомментировал интерес к нападающему «Спартака» Зе Луишу со стороны «Брайтона». По информации СМИ, английский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов.

«Как воспринимать предложение «Брайтона» для Зе Луиша? Уровень этого клуба говорит сам за себя. А «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» или «Арсенал» что-то за кабовердианцем не бегают. Мы же видим, что Думбия, чей уровень был очень хорош для России, не заиграл ни в «Роме», ни в вылетавшем из АПЛ «Ньюкасле», что у Мусы, который был у нас среди лучших бомбардиров, не получилось в «Лестере».

Надо ли продавать Зе Луиша за 20 миллионов фунтов? Еще бы! Только я не верю, что «Брайтон» сделал такое предложение. Это же не «Манчестер Сити» и не «Ливерпуль». Хотя те тоже умеют считать деньги. У каждого игрока есть своя цена. Зе Луиш хорош на втором этаже, этого у него не отнять. Но в других компонентах звезд с неба не хватает. Посмотрите, где он играл до «Спартака»? «Жил Висенте», «Брага», «Видеотон»… Послужной список говорит об уровне футболиста лучше всяких слов. Мое мнение: больше 15 миллионов фунтов Зе Луиш не стоит. Даже на английском рынке. Это не Промес.

Откуда в таком случае пошли слухи про 20 миллионов? Может, «Спартак» с помощью СМИ набивает цену, кто знает. Когда к игроку есть интерес, возникает желание продать его подороже», – сказал Сафонов.