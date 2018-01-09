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    Сафонов: «Брайтон» не заплатит за Зе Луиша 20 миллионов. Он стоит не больше 15»

    Президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов прокомментировал интерес к нападающему «Спартака» Зе Луишу со стороны «Брайтона». По информации СМИ, английский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов.

    «Как воспринимать предложение «Брайтона» для Зе Луиша? Уровень этого клуба говорит сам за себя. А «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» или «Арсенал» что-то за кабовердианцем не бегают. Мы же видим, что Думбия, чей уровень был очень хорош для России, не заиграл ни в «Роме», ни в вылетавшем из АПЛ «Ньюкасле», что у Мусы, который был у нас среди лучших бомбардиров, не получилось в «Лестере».

    Надо ли продавать Зе Луиша за 20 миллионов фунтов? Еще бы! Только я не верю, что «Брайтон» сделал такое предложение. Это же не «Манчестер Сити» и не «Ливерпуль». Хотя те тоже умеют считать деньги. У каждого игрока есть своя цена. Зе Луиш хорош на втором этаже, этого у него не отнять. Но в других компонентах звезд с неба не хватает. Посмотрите, где он играл до «Спартака»? «Жил Висенте», «Брага», «Видеотон»… Послужной список говорит об уровне футболиста лучше всяких слов. Мое мнение: больше 15 миллионов фунтов Зе Луиш не стоит. Даже на английском рынке. Это не Промес.

    Откуда в таком случае пошли слухи про 20 миллионов? Может, «Спартак» с помощью СМИ набивает цену, кто знает. Когда к игроку есть интерес, возникает желание продать его подороже», – сказал Сафонов.

    Источник: Бобсоккер

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    09.01.2018 15:47
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 9 января 2018, 18:23

      Правильно! Игрок не должен стоить дороже клуба!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 января 2018, 18:22

      это не Спартак набивает цену а подобные таким говорунам как этот Сафонов придумывают и распространяют всякие утки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 9 января 2018, 18:22

      Самое правильное интервью за последнее время на этом сайте.
      И в конце всё в тему сказл,он не Промес

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 января 2018, 18:18

      Да никто особо переживать не будет если Зе не уйдет зимой! А уже летом, я думаю, будут соответствующие предложения!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" 9 января 2018, 17:21

      Вот и пусть у нас остается...тем более, что ему тут рады

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 января 2018, 17:20

      то булатовы то сифоновы всякие сифонят надоели уже

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" > Полная Канистра 9 января 2018, 17:22

      Всем скучно...пауза в чемпионате

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +451

      frizom 9 января 2018, 16:53

      Если останентся Зе то будет хорошо для команды и болельщиков.
      Уйдет, будет хорошо для клуба и новых трансферов.
      А готов Брайтон заплатить 20 лямов или нет, это уже вопрос к ним.

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 января 2018, 16:21

      С времен Думбия уровень напов в лиге вырос.Тем более это не Думбия или Муса. Зе фактурный нап каких сейчас мало. С учетом того какой сейчас рынок и того,что зимой цены растут за 20 лямов я бы не продал Зе. Ибо за эти 20 лямов замены Зе не найти. Вот 40 предложат уже можно подумать

      3
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      Рейтинг: +70

      2cool 9 января 2018, 16:15

      Ну в Англии то понятно почему не заиграли Думбия и Муса - там физическая мощь нужна, которой у них не было. А вот Зе Луишу по способностям играть в Англии.
      А на счет того, где Зе играл раньше, то многие хорошие игроки не сразу раскрывались и играли в топ-клубах. Далеко не надо ходить - Варди тому пример.

      4
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 9 января 2018, 16:10

      Мне интересно, по мнению сафонова, сколько стоит кейн.

      0
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