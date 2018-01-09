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  • Сафонов: «Брайтон» не заплатит за Зе Луиша 20 миллионов. Он стоит не больше 15»

Сафонов: «Брайтон» не заплатит за Зе Луиша 20 миллионов. Он стоит не больше 15»

9 января 2018, 15:47
13

Президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов прокомментировал интерес к нападающему «Спартака» Зе Луишу со стороны «Брайтона». По информации СМИ, английский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста 20 миллионов фунтов стерлингов.

«Как воспринимать предложение «Брайтона» для Зе Луиша? Уровень этого клуба говорит сам за себя. А «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» или «Арсенал» что-то за кабовердианцем не бегают. Мы же видим, что Думбия, чей уровень был очень хорош для России, не заиграл ни в «Роме», ни в вылетавшем из АПЛ «Ньюкасле», что у Мусы, который был у нас среди лучших бомбардиров, не получилось в «Лестере».

Надо ли продавать Зе Луиша за 20 миллионов фунтов? Еще бы! Только я не верю, что «Брайтон» сделал такое предложение. Это же не «Манчестер Сити» и не «Ливерпуль». Хотя те тоже умеют считать деньги. У каждого игрока есть своя цена. Зе Луиш хорош на втором этаже, этого у него не отнять. Но в других компонентах звезд с неба не хватает. Посмотрите, где он играл до «Спартака»? «Жил Висенте», «Брага», «Видеотон»… Послужной список говорит об уровне футболиста лучше всяких слов. Мое мнение: больше 15 миллионов фунтов Зе Луиш не стоит. Даже на английском рынке. Это не Промес.

Откуда в таком случае пошли слухи про 20 миллионов? Может, «Спартак» с помощью СМИ набивает цену, кто знает. Когда к игроку есть интерес, возникает желание продать его подороже», – сказал Сафонов.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Брайтон Зе Луиш
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1515502447
Вот и хорошо! В Брайтоне понимают, что Зе Луиш должен остаться в Спартаке.
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2cool
1515503709
Ну в Англии то понятно почему не заиграли Думбия и Муса - там физическая мощь нужна, которой у них не было. А вот Зе Луишу по способностям играть в Англии. А на счет того, где Зе играл раньше, то многие хорошие игроки не сразу раскрывались и играли в топ-клубах. Далеко не надо ходить - Варди тому пример.
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кузнецов артем
1515504078
С времен Думбия уровень напов в лиге вырос.Тем более это не Думбия или Муса. Зе фактурный нап каких сейчас мало. С учетом того какой сейчас рынок и того,что зимой цены растут за 20 лямов я бы не продал Зе. Ибо за эти 20 лямов замены Зе не найти. Вот 40 предложат уже можно подумать
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frizom
1515506038
Если останентся Зе то будет хорошо для команды и болельщиков. Уйдет, будет хорошо для клуба и новых трансферов. А готов Брайтон заплатить 20 лямов или нет, это уже вопрос к ним.
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Полная Канистра
1515507624
то булатовы то сифоновы всякие сифонят надоели уже
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"supermax"
1515507675
Вот и пусть у нас остается...тем более, что ему тут рады
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Сильвербой
1515511085
Да никто особо переживать не будет если Зе не уйдет зимой! А уже летом, я думаю, будут соответствующие предложения!
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Татарин за ЦСКА
1515511347
Самое правильное интервью за последнее время на этом сайте. И в конце всё в тему сказл,он не Промес
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OfaZavr
1515511368
это не Спартак набивает цену а подобные таким говорунам как этот Сафонов придумывают и распространяют всякие утки.
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Ще Гевара
1515511387
Правильно! Игрок не должен стоить дороже клуба!
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