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    Булатов: «Локомотив» – фаворит РФПЛ. «Спартак» и «Зенит» играют слишком нестабильно»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов считает, что в чемпионской гонке после возобновления игр РФПЛ преимущество будет на стороне «Локомотива». По его словам, «Спартак» и «Зенит» выглядят более нестабильно, чем «железнодорожники».

    Напомним, после 20-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ с 45 очками. «Зенит» и «Спартак» делят второе место, отставая от первой строчки на восемь баллов.

    – Как «Спартаку» догнать «Локомотив» в чемпионской гонке?

    – Для начала важно выиграть у конкурента в первой игре после перерыва. Это придаст «Спартаку» импульс. Но все равно у «Локомотива» шансов больше. Отрыв очень велик, а «Спартак» и «Зенит» играют слишком нестабильно. И потом, весной возобновятся еврокубки, игры пойдут через два дня на третий. В таком режиме тот же «Спартак» будет терять очки. А в Лиге Европы четвертьфинал станет большим успехом.

    – «Спартак» победил в пяти последних турах, в том числе «Зенит» и ЦСКА. Это не внушает уверенности?

    – Наиболее реальный претендент в борьбе с «Локомотивом» – именно «Спартак». Но пока что предпочтение я отдаю «Локо». А у «Спартака» нет стабильной игры. Все строится на мотивации и физической готовности. Когда кондиции не в порядке, «Спартак» выглядит неважно и оступается. Хотя надеюсь, конечно, что в последних десяти турах «Спартак» совершит чудо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.01.2018 08:17
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 января 2018, 14:11

      надо ещё посмотреть в каком состоянии будет локо после паузы кураж может и не продолжится вот в чем гвоздь Булатов

      1
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 8 января 2018, 13:59

      Бывший полузащитник «7партака» Булатов - мнение диванного эксперта, дальше уже можно и не читать.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4025

      raritet 8 января 2018, 12:49

      Что касается чемпионства паровозов, то тут все понятно . Можно было бы и под бой курантов сразу поздравить Палыча.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 января 2018, 11:38

      Весна покажет...

      1
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      Рейтинг: +6939

      mamba9090909 8 января 2018, 11:33

      Два разных изложения одного интервью, на соккере и здесь.)))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 января 2018, 10:28

      да пофиг

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 8 января 2018, 10:14

      Пожалуй я с ним соглашусь. Что касаемо Зенита, то он свои притезания на чемпионство профукал в очной встрече с Локомотивом в Питере (0:3), а подтвердился о функциональной неготовности быть чемпионом в этом сезоне в Москве со Спартаком (3:1). Поэтому, все кто не равнодушен к ФК "Зенит", должны понимать, что главная задача на нынешний сезон сейчас - это ВЫИГРАТЬ все оставшиеся матчи, остаться вторыми в чемпе и соответственно напрямую выйти в ЛЧ... Что я в принципе и желаю Зениту. А надеяться, что Локо вдруг начнет всем подряд проигрывать - это утопия... В футболе конечно же всякое бывает, но в данном случае маловероятно....

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Barmaleushka 8 января 2018, 11:53

      Вероятность всегда существует..., но вероятность она и есть только вероятность... А сосредотачиваться обязательно нужно на обоих турнирах: там - реноме и очки в рейтинге УЕФА (да и деньги немалые), а здесь - что бы было первое в следующем сезоне... И это касается не только Зенита...

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