Булатов: «Локомотив» – фаворит РФПЛ. «Спартак» и «Зенит» играют слишком нестабильно»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов считает, что в чемпионской гонке после возобновления игр РФПЛ преимущество будет на стороне «Локомотива». По его словам, «Спартак» и «Зенит» выглядят более нестабильно, чем «железнодорожники».

Напомним, после 20-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ с 45 очками. «Зенит» и «Спартак» делят второе место, отставая от первой строчки на восемь баллов.

– Как «Спартаку» догнать «Локомотив» в чемпионской гонке?

– Для начала важно выиграть у конкурента в первой игре после перерыва. Это придаст «Спартаку» импульс. Но все равно у «Локомотива» шансов больше. Отрыв очень велик, а «Спартак» и «Зенит» играют слишком нестабильно. И потом, весной возобновятся еврокубки, игры пойдут через два дня на третий. В таком режиме тот же «Спартак» будет терять очки. А в Лиге Европы четвертьфинал станет большим успехом.

– «Спартак» победил в пяти последних турах, в том числе «Зенит» и ЦСКА. Это не внушает уверенности?

– Наиболее реальный претендент в борьбе с «Локомотивом» – именно «Спартак». Но пока что предпочтение я отдаю «Локо». А у «Спартака» нет стабильной игры. Все строится на мотивации и физической готовности. Когда кондиции не в порядке, «Спартак» выглядит неважно и оступается. Хотя надеюсь, конечно, что в последних десяти турах «Спартак» совершит чудо.