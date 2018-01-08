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  • Булатов: «Локомотив» – фаворит РФПЛ. «Спартак» и «Зенит» играют слишком нестабильно»

Булатов: «Локомотив» – фаворит РФПЛ. «Спартак» и «Зенит» играют слишком нестабильно»

8 января 2018, 08:17
8

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов считает, что в чемпионской гонке после возобновления игр РФПЛ преимущество будет на стороне «Локомотива». По его словам, «Спартак» и «Зенит» выглядят более нестабильно, чем «железнодорожники».

Напомним, после 20-ти туров «Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ с 45 очками. «Зенит» и «Спартак» делят второе место, отставая от первой строчки на восемь баллов.

– Как «Спартаку» догнать «Локомотив» в чемпионской гонке?

– Для начала важно выиграть у конкурента в первой игре после перерыва. Это придаст «Спартаку» импульс. Но все равно у «Локомотива» шансов больше. Отрыв очень велик, а «Спартак» и «Зенит» играют слишком нестабильно. И потом, весной возобновятся еврокубки, игры пойдут через два дня на третий. В таком режиме тот же «Спартак» будет терять очки. А в Лиге Европы четвертьфинал станет большим успехом.

– «Спартак» победил в пяти последних турах, в том числе «Зенит» и ЦСКА. Это не внушает уверенности?

– Наиболее реальный претендент в борьбе с «Локомотивом» – именно «Спартак». Но пока что предпочтение я отдаю «Локо». А у «Спартака» нет стабильной игры. Все строится на мотивации и физической готовности. Когда кондиции не в порядке, «Спартак» выглядит неважно и оступается. Хотя надеюсь, конечно, что в последних десяти турах «Спартак» совершит чудо.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зенит Булатов Виктор
Комментарии (8)
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BarStep
1515395666
Пожалуй я с ним соглашусь. Что касаемо Зенита, то он свои притезания на чемпионство профукал в очной встрече с Локомотивом в Питере (0:3), а подтвердился о функциональной неготовности быть чемпионом в этом сезоне в Москве со Спартаком (3:1). Поэтому, все кто не равнодушен к ФК "Зенит", должны понимать, что главная задача на нынешний сезон сейчас - это ВЫИГРАТЬ все оставшиеся матчи, остаться вторыми в чемпе и соответственно напрямую выйти в ЛЧ... Что я в принципе и желаю Зениту. А надеяться, что Локо вдруг начнет всем подряд проигрывать - это утопия... В футболе конечно же всякое бывает, но в данном случае маловероятно....
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Garrincha58
1515396492
да пофиг
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mamba9090909
1515400395
Два разных изложения одного интервью, на соккере и здесь.)))
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VIPded
1515400706
Весна покажет...
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raritet
1515404995
Что касается чемпионства паровозов, то тут все понятно . Можно было бы и под бой курантов сразу поздравить Палыча.
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Великий ЦСКА Москва
1515409179
Бывший полузащитник «7партака» Булатов - мнение диванного эксперта, дальше уже можно и не читать.
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Полная Канистра
1515409876
надо ещё посмотреть в каком состоянии будет локо после паузы кураж может и не продолжится вот в чем гвоздь Булатов
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VVM1964
1515422770
Я " не отдал бы чемпионство " безоговорочно Локомотиву - очень большой перерыв и не известно в какой форме он и ближайшие конкуренты будут весной + матчи с ближайшими конкурентами еще не сыграны ( а Локомотиву их играть со всеми ) , запас 8 очков большой , но это футбол и не такое видали .
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