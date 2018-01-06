Бышовец: «Зениту» усиление не требуется, а вот «Спартак» нуждается в хорошем центральном защитнике»

Известный отечественный специалист, экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, какие позиции, по его мнению, нужно усилить лидерам РФПЛ во время зимнего трансферного окна.

«Если говорить о «Локомотиве», то здесь нужно скорее не усиление, а просто дублирующие позиции. Это возможно и в средней линии, и в атаке. С другой стороны, с выздоровлением Ари и Фарфана вопросов никаких не будет.

«Зениту», на мой взгляд, не нужно усиление. У петербуржцев проблема в использовании того ресурса, которым они располагают. Роберто Манчини надо хорошенько подумать, как правильно применить игроков, которые есть у него в наличии. Пока не получается. Хотя и есть определенные результаты, если говорить о еврокубках.

«Спартак» нуждается в сильном центральном защитнике. У красно-белых нет баланса в команде, есть перекос в атаку, поэтому нужны хорошие футболисты оборонительного плана.

В ЦСКА давняя проблема – это смена поколений. Надо отдать должное армейским ветеранам, но они не вечны. С деньгами тоже есть проблемы, поэтому перед Виктором Гончаренко стоит серьезная задача: как наименее болезненно перестроить ЦСКА под молодежь, давая при этом результат», – сказал Бышовец.