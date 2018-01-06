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  • Бышовец: «Зениту» усиление не требуется, а вот «Спартак» нуждается в хорошем центральном защитнике»

Бышовец: «Зениту» усиление не требуется, а вот «Спартак» нуждается в хорошем центральном защитнике»

6 января 2018, 15:44
8

Известный отечественный специалист, экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, какие позиции, по его мнению, нужно усилить лидерам РФПЛ во время зимнего трансферного окна.

«Если говорить о «Локомотиве», то здесь нужно скорее не усиление, а просто дублирующие позиции. Это возможно и в средней линии, и в атаке. С другой стороны, с выздоровлением Ари и Фарфана вопросов никаких не будет.

«Зениту», на мой взгляд, не нужно усиление. У петербуржцев проблема в использовании того ресурса, которым они располагают. Роберто Манчини надо хорошенько подумать, как правильно применить игроков, которые есть у него в наличии. Пока не получается. Хотя и есть определенные результаты, если говорить о еврокубках.

«Спартак» нуждается в сильном центральном защитнике. У красно-белых нет баланса в команде, есть перекос в атаку, поэтому нужны хорошие футболисты оборонительного плана.

В ЦСКА давняя проблема – это смена поколений. Надо отдать должное армейским ветеранам, но они не вечны. С деньгами тоже есть проблемы, поэтому перед Виктором Гончаренко стоит серьезная задача: как наименее болезненно перестроить ЦСКА под молодежь, давая при этом результат», – сказал Бышовец.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зенит Локомотив Бышовец Анатолий
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1515244479
Спартаку нужен сильный центральный защитник. Есть надежды, что будет расти Джикия, но он тяжеловат, физиология. Есть надежда, что прибавит Таски. Кутепов - ??? Конкуренции в этой зоне нет. Одни надежды...
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кузнецов артем
1515245468
Локо надо будет напа если Эдера заберут. Зениту скинуть игроков по арендам желательно в иностранные клубы чтоб не усиливать конкурентов или наоборот отдать туда с кем будет Локо играть. Спартаку пора задуматься о возрасте Глушакова Комбарова Ещенко Боккети Самедова Попова Реброва Таски этой восьмерке уже 30, пора омолаживать состав, можно купить права на Швеца Живоглядова и оставить их доигрывать сезон в своих командах. Цска бы посоветовал усилятся ведущими игроками команд из первой 7 рас уж с финансами туго еще бы посоветовал продать Фернандеса ему уже 27 и цена будет падать с каждым годом, рекомендовал бы продать Дзагоев тоже что и с Фернандесом и плюс бесконечные травмы с такой скамейкой как у Цска это огромный минус. Краснодару если они хотят побороться за чемпионство советовал бы удержать своих лидеров и купить игрока в центр поля уровня выше че у них сейчас, начать омолаживание состава им бы не помешало и не помешал бы им нап хорошо играющий головой ибо против хорошо защищающихся команд Краснодару очень трудно играть в свой футбол
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Полная Канистра
1515245866
а манчини сказал что ещё не всех приобрели что имеем того мало привычка по 50 штук скупать
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Garrincha58
1515246776
Зениту нужно усиление в тренерском штабе то есть отправить Манчини в аренду в сборную Италии
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Ахимас Вельде
1515250204
Все верно, но это и так всем понятно.
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OfaZavr
1515254731
ну это понятно и проблемные позиции давно всем известны.
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Serjoga
1515267792
Зениту нужно избавиться приблизительно от 10 человек, вот тогда Манчини должен быстро определиться с составом! А то у него сейчас глаза "разбегаются" от изобилия игроков!
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