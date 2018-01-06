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    Бышовец: «Зениту» усиление не требуется, а вот «Спартак» нуждается в хорошем центральном защитнике»

    Известный отечественный специалист, экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, какие позиции, по его мнению, нужно усилить лидерам РФПЛ во время зимнего трансферного окна.

    «Если говорить о «Локомотиве», то здесь нужно скорее не усиление, а просто дублирующие позиции. Это возможно и в средней линии, и в атаке. С другой стороны, с выздоровлением Ари и Фарфана вопросов никаких не будет.

    «Зениту», на мой взгляд, не нужно усиление. У петербуржцев проблема в использовании того ресурса, которым они располагают. Роберто Манчини надо хорошенько подумать, как правильно применить игроков, которые есть у него в наличии. Пока не получается. Хотя и есть определенные результаты, если говорить о еврокубках.

    «Спартак» нуждается в сильном центральном защитнике. У красно-белых нет баланса в команде, есть перекос в атаку, поэтому нужны хорошие футболисты оборонительного плана.

    В ЦСКА давняя проблема – это смена поколений. Надо отдать должное армейским ветеранам, но они не вечны. С деньгами тоже есть проблемы, поэтому перед Виктором Гончаренко стоит серьезная задача: как наименее болезненно перестроить ЦСКА под молодежь, давая при этом результат», – сказал Бышовец.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.01.2018 15:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 января 2018, 22:43

      Зениту нужно избавиться приблизительно от 10 человек, вот тогда Манчини должен быстро определиться с составом! А то у него сейчас глаза "разбегаются" от изобилия игроков!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 января 2018, 19:05

      ну это понятно и проблемные позиции давно всем известны.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 6 января 2018, 17:50

      Все верно, но это и так всем понятно.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 января 2018, 16:52

      Зениту нужно усиление в тренерском штабе то есть отправить Манчини в аренду в сборную Италии

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 января 2018, 16:37

      а манчини сказал что ещё не всех приобрели что имеем того мало привычка по 50 штук скупать

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 6 января 2018, 16:31

      Локо надо будет напа если Эдера заберут. Зениту скинуть игроков по арендам желательно в иностранные клубы чтоб не усиливать конкурентов или наоборот отдать туда с кем будет Локо играть. Спартаку пора задуматься о возрасте Глушакова Комбарова Ещенко Боккети Самедова Попова Реброва Таски этой восьмерке уже 30, пора омолаживать состав, можно купить права на Швеца Живоглядова и оставить их доигрывать сезон в своих командах. Цска бы посоветовал усилятся ведущими игроками команд из первой 7 рас уж с финансами туго еще бы посоветовал продать Фернандеса ему уже 27 и цена будет падать с каждым годом, рекомендовал бы продать Дзагоев тоже что и с Фернандесом и плюс бесконечные травмы с такой скамейкой как у Цска это огромный минус. Краснодару если они хотят побороться за чемпионство советовал бы удержать своих лидеров и купить игрока в центр поля уровня выше че у них сейчас, начать омолаживание состава им бы не помешало и не помешал бы им нап хорошо играющий головой ибо против хорошо защищающихся команд Краснодару очень трудно играть в свой футбол

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 16:14

      Спартаку нужен сильный центральный защитник. Есть надежды, что будет расти Джикия, но он тяжеловат, физиология. Есть надежда, что прибавит Таски. Кутепов - ??? Конкуренции в этой зоне нет. Одни надежды...

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