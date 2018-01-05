Лопетеги верит, что Диего Коста будет иметь игровую практику в «Атлетико»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги верит, что бойцовский характер поможет адаптироваться в «Атлетико» Диего Косте.

«Я бы хотел, чтобы Диего был в привычной для себя ситуации. То есть, чтобы он имел игровую практику.

Несколько месяцев он находился в странном и сложном положении. Но мне известно, что он тренируется очень усердно и находится в соответствующей форме.

Посмотрим, как он будет проявлять себя в ближайших играх. Сделать это будет нелегко после такой паузы.

Но я знаю, что Диего обладает бойцовским характером, который помогает ему в конфликтах и сложных ситуациях», – заявил тренер.

Напомним, что Коста перешел в «Атлетико» из «Челси» минувшим летом, но из-за санкций ФИФА был заявлен за мадридский клуб только в январе.