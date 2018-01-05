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    Лопетеги верит, что Диего Коста будет иметь игровую практику в «Атлетико»

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги верит, что бойцовский характер поможет адаптироваться в «Атлетико» Диего Косте.

    «Я бы хотел, чтобы Диего был в привычной для себя ситуации. То есть, чтобы он имел игровую практику.

    Несколько месяцев он находился в странном и сложном положении. Но мне известно, что он тренируется очень усердно и находится в соответствующей форме.

    Посмотрим, как он будет проявлять себя в ближайших играх. Сделать это будет нелегко после такой паузы.

    Но я знаю, что Диего обладает бойцовским характером, который помогает ему в конфликтах и сложных ситуациях», – заявил тренер.

    Напомним, что Коста перешел в «Атлетико» из «Челси» минувшим летом, но из-за санкций ФИФА был заявлен за мадридский клуб только в январе.

    Источник: Marca

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    05.01.2018 11:42
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