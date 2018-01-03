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    Агуэро: «Я бы лучше выиграл Лигу чемпионов, чем АПЛ»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о планах на будущее.

    «Я хочу доработать свой контракт и попытаюсь полностью выложиться до конца сезона. Потом посмотрим, что произойдет. Я хотел бы остаться. Смена клуба не входит в мои планы.

    Я очень счастлив здесь, это правда. Но, как я и говорил раньше, последнее слово остается за клубом. На самом деле все решает клуб. Только он может оставить игрока или сказать, что ему пора уйти. Я буду уважать любое решение «Сити».

    Отношения с Гвардиолой? Все хорошо.

    Трофеи? Я бы лучше выиграл Лигу чемпионов, чем чемпионат Англии, потому что «Сити» еще не выигрывал этот турнир», — сказал Агуэро.

    Ранее появилась информация о том, что Агуэро может вернуться в «Индепендьенте» после ЧМ-2018.

    В 1/8 финала Лиги чемпионов «Сити» сыграет с «Базелем».

    Источник: Skysports

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    03.01.2018 13:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +214

      Yurini 3 января 2018, 18:17

      Сити выстрелил только на этот сезон... а что будет в следующем хз! Они если и выиграют АПЛ, то в следующем сезоне точно не защитят Титул! ПОтому что в АПЛ крайне тяжело защитить титул при непредсказуемости этой Лиги! Плюс помимо Играть В ЛЧ! А о ЛЧ им и не мечтать... не только делают всё деньги уних нет менталитета Чемпионов и Характера! Выстрел на один сезон это так Ляп!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 3 января 2018, 14:14

      Хочешь выиграть Лигу чемпионов, тогда переходи в Реал или Барселону. С Манчестер Сити тебе ничего не светит.

      -1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 января 2018, 13:40

      Крайне не приятно, на определённом этапе своей удачной карьеры, ощутить, что тебя могут "...пора уйти..." Свой кусок хлеба, вроде, честно отрабатывал!...

      4
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      Рейтинг: +661

      Killer_King 3 января 2018, 13:40

      В этом году вполне реально и еще рано домой

      2
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 3 января 2018, 13:32

      Это потому что он АПЛ уже выигрывал. Вполне адекватное желание

      3
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