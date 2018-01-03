Агуэро: «Я бы лучше выиграл Лигу чемпионов, чем АПЛ»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о планах на будущее.

«Я хочу доработать свой контракт и попытаюсь полностью выложиться до конца сезона. Потом посмотрим, что произойдет. Я хотел бы остаться. Смена клуба не входит в мои планы.

Я очень счастлив здесь, это правда. Но, как я и говорил раньше, последнее слово остается за клубом. На самом деле все решает клуб. Только он может оставить игрока или сказать, что ему пора уйти. Я буду уважать любое решение «Сити».

Отношения с Гвардиолой? Все хорошо.

Трофеи? Я бы лучше выиграл Лигу чемпионов, чем чемпионат Англии, потому что «Сити» еще не выигрывал этот турнир», — сказал Агуэро.

Ранее появилась информация о том, что Агуэро может вернуться в «Индепендьенте» после ЧМ-2018.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Сити» сыграет с «Базелем».