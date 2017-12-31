Конте: «Не беда, что Мората не реализовывает моменты»

Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте после матча 21 тура АПЛ против «Сток Сити» (5:0) прокомментировал игру своего форварда Альваро Мораты. Итальянец не видит существенной проблемы, что испанец реализует не все голевые шансы.

«Жаль, что ему не удалось забить, поскольку голы для нападающих всегда важны. Тем не менее я больше беспокоюсь, когда атакующие игроки не создают моменты. В сегодняшнем матче Альваро хорошо открывался и оказывался в нужном месте.

В выездной игре против «Стока» он отметился хет-триком, но для меня намного важнее то, что мои игроки создают возможности для взятия ворот», – сказал тренер.

В текущем сезоне АПЛ Мората забил десять голов.