«Барселона» приобретет Мину зимой только после трансфера Маскерано в Китай

«Барселона» будет готова приобрести защитника «Палмейраса» Йерри Мину в зимнее трансферное окно только когда Хавьер Маскерано перейдет в «Хэбэй Чайна Форчун».

В первой половине января представители китайского клуба прибудут в Испанию для финальных переговоров с сине-гранатовыми по аргентинцу. Сделка по 23-летнему колумбийцу будет оформлена только после того, как состоится трансфер Маскерано в «Хэбэй Чайна Форчун».

В нынешнем сезоне Мина провел 22 матча, отметившись пятью голами и одной результативной передачей. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова заплатить за него 14 миллионов евро.