Набиуллин, защитник «Балтики» Скопинцев, игрок «Тюмени» Шакуро – в сфере интересов «Спартака»

«Спартак» рассматривает кандидатуры на левый фланг обороны.

В трансферном списке красно-белых на зиму – 20-летний защитник «Балтики» Дмитрий Скопинцев (права на футболиста принадлежат «Ростову»), 20-летний игрок «Тюмени» и молодежной сборной России Павел Шакуро, а также 22-летний защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин, к которому московский клуб уже проявлял интерес ранее.

После 20-ти туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь баллов.