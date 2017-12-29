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  • Экс-спортивный директор «Краснодара»: «Галицкому трудно найти поводы для увольнения Шалимова»

Экс-спортивный директор «Краснодара»: «Галицкому трудно найти поводы для увольнения Шалимова»

29 декабря 2017, 17:33
14

Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин прокомментировал ситуацию с возможной отставкой Игоря Шалимова с поста главного тренера.

«В прошлом сезоне «Краснодар» сравнивали с Робином Гудом, говорили: «Он отбирает очки у богатых и отдает бедным». Какая разница, в играх с кем команда берет очки? Важна игра, при которой она это делает, и итоговое количество очков в таблице.

«Краснодар» по зарплатам в РФПЛ – шестой, по возрасту клуба – 15-й. При этом стабильно держится в лидерах. На текущий момент опережает ЦСКА, «Рубин», отстает на очко от гораздо более именитых и богатых «Зенита» и «Спартака».

По всем ключевым показателям команда либо лучшая, либо в тройке. Честно говоря, владельцу клуба здесь трудно найти поводы для увольнения Игоря Шалимова», — сказал Зинин.

Шалимов возглавил «быков» в октябре 2016 года.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (14)
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nik_59
1514562685
Шалимов, по моему-не то.
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Zenmaster
1514563017
Шалимов пока справляется ! Вот если в Еврокубки не попадут -- тогда большой вопрос ?
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Сильвербой
1514564261
Ну как нет повода??? Бездарный вылет из кубка и ЛЕ это не повод? Просер всем нашим так называемым топам тоже не повод? Не попадание в ЛЧ при такой возможности, которой тоже может скоро не стать я так понимаю тоже поводом не является? А, забыл, все дело в красивой атакующей игре, которая по сути просто отвратительна, игра через центр может проходить только с командами уровня ФНЛ!
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dok66
1514575176
Аргументы понятны . Но и сам Галицкий пока очень молод в футбольном бизнесе . И просто учится , чтобы не делать глупых ошибок .
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DOCTOR PENALTY
1514575765
Какой же глупый этот Галицкий. Все лучшие футбольные эксперты Росссии говорят ему: срочно увольняй Шалимова, а он не увольняет.Не понимает что ли, что чемпионом Краснодар станет только с супертренером Слуцким. Или Кононова верни. Кононов со Слуцким вон как востребованы, и результаты у них вон какие. Не понимает ничего Галицкий в футболе. Держит Шалимова по блату.
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Svoysvoemubrat
1514626638
Циплят по осени считают, т.е. в мае, глядишь, повод и появится.
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sochi-2013
1514647720
Хрен с ними с показателями- команда игру потеряла, которая нравилась всем болельщикам! Невзирая на клубные пристрастия. Игра превратилась в работу.
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bolela_16
1515008393
какой то дебилизм...
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