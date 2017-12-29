Экс-спортивный директор «Краснодара»: «Галицкому трудно найти поводы для увольнения Шалимова»

Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин прокомментировал ситуацию с возможной отставкой Игоря Шалимова с поста главного тренера.

«В прошлом сезоне «Краснодар» сравнивали с Робином Гудом, говорили: «Он отбирает очки у богатых и отдает бедным». Какая разница, в играх с кем команда берет очки? Важна игра, при которой она это делает, и итоговое количество очков в таблице.

«Краснодар» по зарплатам в РФПЛ – шестой, по возрасту клуба – 15-й. При этом стабильно держится в лидерах. На текущий момент опережает ЦСКА, «Рубин», отстает на очко от гораздо более именитых и богатых «Зенита» и «Спартака».

По всем ключевым показателям команда либо лучшая, либо в тройке. Честно говоря, владельцу клуба здесь трудно найти поводы для увольнения Игоря Шалимова», — сказал Зинин.

Шалимов возглавил «быков» в октябре 2016 года.