«Ювентус» отказался продавать Дибалу в «МЮ», англичане предлагали 70 миллионов и Мхитаряна

Вчера «Бомбардир» писал о возможной сделке между «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом». Согласно The Sun, «красные дьяволы» рассматривали вариант обмена Генриха Мхитаряна на Пауло Дибалу с доплатой 70 миллионов евро.

По информации источника, итальянский клуб отверг предложение после консультации с главным тренером Массимилиано Аллегри.

24-летний Дибала в текущем сезоне забил 15 голов в 25-ти матчах всех соревнований. На его счету четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 85 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что аргентинец выведен из состава «бьянконери» из-за переговоров с «ПСЖ».