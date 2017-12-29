Стоимость Кутроне выросла до 40 миллионов, в 2006 году «Милан» купил его за полторы тысячи

Итальянский ресурс Milannews.it сообщил о трансферной стоимости нападающего «Милана» Патрика Кутроне.

«В 2006 году «Милан» заплатил «Интеру» полторы тысячи евро за Кутроне, чтобы он стал игроком детской команды «россонери». Сегодня, согласно Corriere della Sera, футболист стоит не менее 40 миллионов евро», – написано в заметке источника.

Итальянец 1998 года рождения подпишет контракт со взрослой командой «Милана» в январе.

Миланский клуб после 18-ти туров чемпионата Италии занимает 11-е место в турнирной таблице.

Напомним, вчера подопечные Дженнаро Гаттузо обыграли «нерадзурри» в четвертьфинале Кубка Италии благодаря голу Кутроне.