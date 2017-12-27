Видаль будет зарабатывать в «Челси» на 20 процентов больше, чем в «Баварии»

«Челси» продолжает следить за ситуацией вокруг полузащитника «Баварии» Артуро Видалем, сообщает La Cuarta. Известно, что в его приглашении в Лондон заинтересован лично главный тренер синих Антонио Конте.

Итальянский специалист ранее связывался с футболистом по телефону, высказав свою заинтересованность. Они уже работали вместе в «Ювентусе».

Англичане готовы предложить Видалю четырехлетний контракт и годовую зарплату в размере 15 миллионов евро. Это на 20% больше того, что получает чилиец в «Баварии».

Действующий контракт Видаля с немецким клубом рассчитан до середины 2019 года.