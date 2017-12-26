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  • Мельников: «Зениту» не нужно удерживать Кришито, на его позиции есть Жирков»

Мельников: «Зениту» не нужно удерживать Кришито, на его позиции есть Жирков»

26 декабря 2017, 17:13
10

Бывший главный тренер «Зенита» Вячеслав Мельников выразил мнение, что петербуржцам не стоит препятствовать уходу защитника Доменико Кришито, если тот выразит желание сменить команду.

Ранее появилась информация, что итальянцем, контракт которого с сине-бело-голубыми истекает следующим летом, интересуются «Галатасарай» и «Фенербахче».

«Зачем кого-то удерживать, если есть желание уйти? Думаю, нужно сначала узнать желание самого футболиста. Плюс нужно учитывать фактор Манчини, ведь он тоже итальянец. Вполне возможно, что главный тренер сможет повлиять на ситуацию.

Не могу сказать, что Кришито незаменим – на этой позиции есть Жирков. Не могу сказать, что «Зенит» без итальянца пропадет. Да, он футболист хорошего качества, но, если его глаза смотрят на другой клуб, вмешиваться нет большого смысла.

Контракт Кришито истекает через полгода. Руководству «Зенита» нужно серьезно подумать. Конечно, лучше всего продлить соглашения, а потом продать за серьезные деньги. С другой стороны, он может отказаться и через полгода уйти бесплатно. Нужна взаимная договоренность», – сказал Мельников.

Кришито защищает цвета «Зенита» с 2011 года. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико Мельников Вячеслав
Комментарии (10)
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Freyk
1514297828
Интересно, а он в курсе, что Жиркову 34? Может быть, он летом карьеру закончит?
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gorodnt
1514298380
сколько жиркову лет??? 50?
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DOCTOR PENALTY
1514298636
Думаю продажа Кришито будет безболезненной.
Ответить
Leroy Jethro Gibbs
1514298679
Жирков играет через два раза на третий, а Кришито-капитан команды. Почувствуйте разницу!
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vaenruk
1514299394
жиркова явно не хватит играть каждый матч и по 90 минут.не тот возраст уже
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Fju-2
1514315772
Почему бы Рауша на замену не взять?
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Zenmaster
1514320494
Кришито игрок основы -- если уйдёт-- понадобится время для наигрывания другого !!! Безболезненно такой уход , для команды не пройдёт !!!
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