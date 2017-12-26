Мельников: «Зениту» не нужно удерживать Кришито, на его позиции есть Жирков»

Бывший главный тренер «Зенита» Вячеслав Мельников выразил мнение, что петербуржцам не стоит препятствовать уходу защитника Доменико Кришито, если тот выразит желание сменить команду.

Ранее появилась информация, что итальянцем, контракт которого с сине-бело-голубыми истекает следующим летом, интересуются «Галатасарай» и «Фенербахче».

«Зачем кого-то удерживать, если есть желание уйти? Думаю, нужно сначала узнать желание самого футболиста. Плюс нужно учитывать фактор Манчини, ведь он тоже итальянец. Вполне возможно, что главный тренер сможет повлиять на ситуацию.

Не могу сказать, что Кришито незаменим – на этой позиции есть Жирков. Не могу сказать, что «Зенит» без итальянца пропадет. Да, он футболист хорошего качества, но, если его глаза смотрят на другой клуб, вмешиваться нет большого смысла.

Контракт Кришито истекает через полгода. Руководству «Зенита» нужно серьезно подумать. Конечно, лучше всего продлить соглашения, а потом продать за серьезные деньги. С другой стороны, он может отказаться и через полгода уйти бесплатно. Нужна взаимная договоренность», – сказал Мельников.

Кришито защищает цвета «Зенита» с 2011 года. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.