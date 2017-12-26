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    Вячеслав Мельников

    Тренер
    Имя Вячеслав
    Отчество Михайлович
    Фамилия Мельников
    Гражданство Россия
    Дата рождения 7 марта 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Новокузнецк 31 10 9 12
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.03.2008 Сибирь 1 : 0 Новокузнецк
    30.03.2008 Урал 1 : 0 Новокузнецк
    09.04.2008 Новокузнецк 1 : 0 Динамо
    16.04.2008 Новокузнецк 2 : 0 Торпедо
    19.04.2008 Новокузнецк 0 : 0 Балтика
    26.04.2008 Ростов 1 : 1 Новокузнецк
    29.04.2008 Динамо Бр 0 : 1 Новокузнецк
    05.05.2008 Новокузнецк 2 : 1 Звезда
    08.05.2008 Новокузнецк 1 : 1 СКА-Хабаровск
    15.05.2008 Черноморец 0 : 1 Новокузнецк
    18.05.2008 Кубань (ЛФЛ) 2 : 0 Новокузнецк
    28.05.2008 Новокузнецк 1 : 1 КАМАЗ
    04.06.2008 Алания 1 : 0 Новокузнецк
    07.06.2008 Машук-КМВ 1 : 0 Новокузнецк
    14.06.2008 Новокузнецк 1 : 1 Анжи
    17.06.2008 Новокузнецк 1 : 0 Спортакадемклуб
    24.06.2008 Салют 0 : 0 Новокузнецк
    27.06.2008 СКА 1 : 1 Новокузнецк
    05.07.2008 Новокузнецк 1 : 1 Носта
    08.07.2008 Новокузнецк 2 : 3 Витязь
    29.07.2008 Динамо 0 : 1 Новокузнецк
    06.08.2008 Торпедо 0 : 0 Новокузнецк
    29.08.2008 СКА-Хабаровск 2 : 1 Новокузнецк
    08.09.2008 Новокузнецк 0 : 1 Кубань (ЛФЛ)
    28.09.2008 Новокузнецк 2 : 1 Машук-КМВ
    05.10.2008 Анжи 0 : 0 Новокузнецк
    17.10.2008 Новокузнецк 2 : 2 СКА
    24.10.2008 Носта 0 : 0 Новокузнецк
    27.10.2008 Витязь 3 : 1 Новокузнецк
    03.11.2008 Новокузнецк 1 : 0 Урал
    06.11.2008 Новокузнецк 3 : 1 Сибирь
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